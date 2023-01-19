"Мені вказали на серйозну помилку": Арестович розповів, як його "поперли" з ОП

За словами Арестовича, розмови з президентом України щодо його відставки не було.

Олексій Арестович / Міноборони РФ, УНІАН

Колишній позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому написав заяву про свою відставку.

Як розповів Арестович Телеграф, після розмови з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком він прийняв рішення зробити такий крок, водночас Єрмак не наполягав на такому рішенні.

При цьому, розмови з президентом України щодо його відставки не було.

"Була розмова з главою Офісу президента. Він сказав, що це серйозна помилка і потрібно робити висновки. Я сказав, що у мене є вихід з цієї ситуації: я пишу заяву на звільнення за власним бажанням і публічно визнаю свою помилку. Він сказав: давай", - розповів Арестович.

На уточнююче запитання, чи підштовхнув його Єрмак до відставки, Арестович сказав:

"Він мене не підштовхував. Я точно відрізняю інтонації: де прохання, а де приховані команди. Цього всього не було".

За словами Арестовича, Єрмак "просто сказав", що вважає звинувачення української ППО в ракетному ударі по Дніпру "серйозною помилкою" і порадив йому "робити висновки, щоб такого більше не було".

"Я сказав, що у мене є хороші висновки на всі часи, і я просто піду у відставку. Тут же написав заяву", - розповів екс-радник Єрмака.

Скандальна заява про "збиту ракету" в Дніпрі: що передувало звільненню Арестовича

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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