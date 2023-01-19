glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мені вказали на серйозну помилку": Арестович розповів, як його "поперли" з ОП

19 січня 2023, 19:37
За словами Арестовича, розмови з президентом України щодо його відставки не було.
Російська ракета Олексій Арестович
Олексій Арестович / Міноборони РФ, УНІАН

Колишній позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому написав заяву про свою відставку.

Як розповів Арестович Телеграф, після розмови з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком він прийняв рішення зробити такий крок, водночас Єрмак не наполягав на такому рішенні.

При цьому, розмови з президентом України щодо його відставки не було.

"Була розмова з главою Офісу президента. Він сказав, що це серйозна помилка і потрібно робити висновки. Я сказав, що у мене є вихід з цієї ситуації: я пишу заяву на звільнення за власним бажанням і публічно визнаю свою помилку. Він сказав: давай", - розповів Арестович.

На уточнююче запитання, чи підштовхнув його Єрмак до відставки, Арестович сказав:

"Він мене не підштовхував. Я точно відрізняю інтонації: де прохання, а де приховані команди. Цього всього не було".

За словами Арестовича, Єрмак "просто сказав", що вважає звинувачення української ППО в ракетному ударі по Дніпру "серйозною помилкою" і порадив йому "робити висновки, щоб такого більше не було".

"Я сказав, що у мене є хороші висновки на всі часи, і я просто піду у відставку. Тут же написав заяву", - розповів екс-радник Єрмака.

Скандальна заява про "збиту ракету" в Дніпрі: що передувало звільненню Арестовича

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте також:

Олексій Арестович Андрій Єрмак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:47

Чому США і Німеччина грають танками в наперстки

20:02

"Дві великі речі": Кулеба розповів, яке озброєння Захід навідріз відмовляється передавати УкраїніВідео

19:59

Німеччина осоромилася: Бундестаг не проголосував за передачу Leopard УкраїніВідео

19:51

"Це набуло небезпечних форм": патріарх Кирило погрожує знищенням всього світуВідео

19:46

Алеку Болдуіну пред'явили кримінальне обвинувачення у справі про вбивство на знімальному майданчикуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:39

Слава Камінська голяка знялася в кліпі для нової пісні

19:37

"Мені вказали на серйозну помилку": Арестович розповів, як його "поперли" з ОПВідео

19:22

Досвідчені господині при варінні картоплі додають у воду секретний інгредієнт: неймовірний фокусВідео

19:15

Олег Жданов. Наступ рф або контрнаступ України: хто ранішеВідеоблоги

Реклама
19:13

"Час перестати тремтіти перед Путіним": Подоляк різко звернувся до Шольца щодо танків для ЗСУВідео

19:10

Союзний Росії Іран дав ляпаса Москві: Тегеран підкреслив, що Крим і Донбас - це Україна

19:03

"Заміжжя їй до лиця!": Дженніфер Лопес засвітила пружні груди у вбивчій сукні-пеньюарі

18:45

"Відразу плаче": жінка з Дніпра, яка втратила сина і чоловіка, ще не знає про смерть найріднішихВідео

18:40

Сир з циферками: навіщо виробники вставляють пластикові номерки в продуктВідео

18:32

Гороскоп на завтра 20 січня: Водоліям - розчарування, Скорпіонам - руйнування планівВідео

18:31

Навіщо 21 січня кожному треба приготувати гречку: прикмети та що не можна робитиВідео

18:20

"Боже, ви живі" : у Броварах рятувальник на місці трагедії не зміг знайти вагітну дружину та синаВідео

18:17

Мудра порада Заходу від Бориса ДжонсонаПогляд

18:16

Іван Ургант іронічно висміяв вимогу визнати його іноземним агентом: "Що у них в голові?"

17:37

Німецька Rheinmetall готова дати Україні 100 танків: Leopard 1,2 і британські Challenger 1 - ЗМІВідео

Реклама
17:34

Що вам сподобалося найбільше: простий тест по картинці відкриє таємницю вашої душіВідео

17:22

Дощ зі снігом влаштують ковзанку: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:09

Ліки з тисячолітньою репутацією: для чого потрібне алое в будинку і як воно може нашкодити

17:04

"Наступні тижні можуть стати вирішальними": голова Євроради дав прогноз щодо війни в УкраїніВідео

17:01

Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступВідео

16:39

Порівняв росіян з жертвами Голокосту: Україна, США та Ізраїль рознесли заяву ЛавроваВідео

16:34

"Ми всі очікуємо згоди однієї країни": Зеленський емоційно висловився про танки для УкраїниВідео

16:30

"Новий рівень" війни: у Путіна погрожують Заходу за постачання потужної зброї Україні

16:09

Всього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 січня, які не можна порушуватиВідео

15:55

Ісус та Діва Марія в оточенні напівголих апостолів: нові фото Мадонни шокувала громадськість

15:53

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

15:19

Шоколад зацвів: чи можна їсти шоколад з білим нальотомВідео

15:13

Труну Кікабідзе прикрасили українським прапором

15:10

"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у БроварахВідео

15:04

Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньомуВідео

14:38

Кинула тарілку: російській ведучій "прилетіло" від українки на відпочинкуВідео

14:00

Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюціюВідео

13:56

Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в РосіїВідео

13:51

Ні обіцянок, ні пробачень: 4 жіночих промахи, які чоловік не здатний пробачити

13:45

Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

Реклама
13:42

"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися впередВідео

13:27

Приносять удачу і достаток: які дерева посадити в садуВідео

13:05

"100 Leopard – це капець окупантам": експерт сказав, як отримання танків може змінити ситуацію у війніВідео

12:59

Польща поставила ФРН ультиматум: або Берлін схвалить Leopard для ЗСУ, або Варшава надасть їх самаВідео

12:29

Я не впевнений, що Путін ще живий – ЗеленськийВідео

12:06

Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

12:04

"Режиму давно треба покласти край": хлопець у 18 років перейшов кордон РФ і воюватиме за УкраїнуВідео

12:00

Росія у відчаї: Олександр Коваленко - про можливості України знищувати Х-22 і С-400Відео

11:54

У горах зник безвісти популярний голлівудський акторВідео

11:48

Рисова вода для волосся: рецепт здорових, блискучих і шовковистих локонів

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти