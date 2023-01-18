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Подоляк прокоментував звільнення Арестовича з ОП

18 січня 2023, 07:28
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про скандальну заяву Арестовича.
Михайло Подоляк Олексій Арестович
Михайло Подоляк, Олексій Арестович / скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович "матиме попит в експертному середовищі" після звільнення з ОП.

В інтерв'ю 24 каналу він зазначив, що Арестович "важливий для медійного простору України", але також необхідно розуміти емоційний стан країни.

"Важливо відчувати емоційний стан країни, а також, що і коли ти говориш, тому що – це державна інформаційна політика", – сказав радник глави ОП.

Коментуючи скандальну заяву Арестовича про ракетний удар РФ по будинку в Дніпрі, Подоляк дорікнув йому в помилці, яку він допустив. Втім, підкреслив, що вони зустрічаються у всіх.

"Однак на тлі звірств, які Росія робить в Україні, дуже важливо швидко їх виправити, оскільки це стосується репутації держави", — додав він.

Скандальна заява про "збиту ракету" в Дніпрі: що передувало звільненню Арестовича

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Михайло Подоляк Олексій Арестович
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