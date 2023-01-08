"Світ знову побачив, як Росія бреше": Зеленський розніс різдвяне "перемир'я" Путіна

Спроби РФ маніпулювати дипломатією вже не спрацюють ніколи, заявив президент України.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське різдвяне "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку Кремля.

У вечірньому зверненні президент зазначив, що після всіх обстрілів, які окупанти здійснили на Різдво, подібні рішення країни-агресора вже не спрацюють ніколи.

"Світ знову побачив в ці дні, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що окупанти вдарили запальними снарядами по Херсону відразу ж після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їх атаки були націлені на цивільні об'єкти.

"Все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито "перемир'я". Ніяка спроба Росії маніпулювати дипломатією і Політикою ніколи вже не спрацює", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Заява Путіна про"перемир'я"

Глава Кремля Володимир Путін 5 січня доручив міністру оборони окупантів РФ Сергію Шойгу, мовляв, забезпечити "режим припинення вогню", мовляв,"по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Тимчасове нібито "перемир'я" мало тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що агресор Росія збирається використовувати Різдво для прикриття своїх окупаційних планів. Зокрема, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі і підійти ближче до їхніх позицій.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що російські окупанти не виконуватимуть наказ Путіна про "перемир'я".

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