"Світ знову побачив, як Росія бреше": Зеленський розніс різдвяне "перемир'я" Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське різдвяне "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку Кремля.
У вечірньому зверненні президент зазначив, що після всіх обстрілів, які окупанти здійснили на Різдво, подібні рішення країни-агресора вже не спрацюють ніколи.
"Світ знову побачив в ці дні, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті", - підкреслив Зеленський.
Він нагадав, що окупанти вдарили запальними снарядами по Херсону відразу ж після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їх атаки були націлені на цивільні об'єкти.
"Все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито "перемир'я". Ніяка спроба Росії маніпулювати дипломатією і Політикою ніколи вже не спрацює", - зазначив Зеленський.
Заява Путіна про"перемир'я"
Глава Кремля Володимир Путін 5 січня доручив міністру оборони окупантів РФ Сергію Шойгу, мовляв, забезпечити "режим припинення вогню", мовляв,"по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".
Тимчасове нібито "перемир'я" мало тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що агресор Росія збирається використовувати Різдво для прикриття своїх окупаційних планів. Зокрема, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі і підійти ближче до їхніх позицій.
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що російські окупанти не виконуватимуть наказ Путіна про "перемир'я".
Читайте також:
- Ще одна ЗРК Patriot і потужна бронетехніка: Зеленський оголосив про нову військову допомогу Україні
- "Примітивний обман": у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ Про"перемир'я"
- Кіркоров, Міхалков та інші: Зеленський запустив санкції РНБО проти російських артистів