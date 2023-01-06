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Ще одна ЗРК Patriot і потужна бронетехніка: Зеленський оголосив про нову військову допомогу Україні

6 січня 2023, 10:50
Німеччина, яка надала системи ППО IRIS-T і зенітні самохідні установки Gepard, вносить ключовий внесок у перехоплення ракет РФ, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Патріот
Україна отримає ще одну батарею ЗРК Patriot - Зеленський / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Україні нададуть ще одну батарею зенітного ракетного комплексу Patriot і потужну бронетехніку для захисту від військової агресії Росії. Деталі і терміни постачань будуть відомі після того, як відбудуться розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером ФРН Олафом Шольцем. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму відеозверненні він розповів про те, що Україна отримає ще одну батарею ЗРК Patriot і потужну бронетехніку для захисту від військової агресії Москви.

"Окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Будемо мати ще одну батарею Петріот і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі і терміни будуть після моєї розмови з паном канцлером", - зазначив Зеленський.

Крім того, у своєму Twitter-акаунті він також додав, що ФРН, яка передала системи ППО IRIS-T і зенітні танки Gepard, надала вирішальну допомогу в перехопленні ракет агресора РФ.

"Дякую за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot. З урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина вносить вирішальний внесок у перехоплення всіх російських ракет!" – підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розгорне зенітні ракетні комплекси Patriot в максимально стислі терміни. Підготовка до передачі українській державі цих систем вже розпочалася.

5 січня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони висловили готовність надавати Україні підтримку стільки, скільки потрібно. Вашингтон відправить Києву бойові машини піхоти M2 Bradley, а Німеччина БМП Marder. При цьому Берлін також передасть Україні батарею ЗРК Patriot.

Інші новини:

Володимир Зеленський військова допомога ЗРК Patriot
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