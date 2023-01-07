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"Будуть ізольовані від цивілізованого світу": Зеленський попередив усіх російських артистів

7 січня 2023, 21:53
Президент зазначив, що будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відповів на рішення РНБО запровадити санкції проти російських артистів.

Зеленський відзначив, що росіяни, які виправдовують війну, допомагають її вести або оспівують державу-терориста, повинні бути "ізольовані від цивілізованого світу".

"Є проміжний підсумок в роботі по відношенню до багатьох громадян Росії і пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести або оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список - будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисера Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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