'Примітивний обман': у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ щодо 'перемир'я'

Сутність російського "перемир'я" - вбивати в спину, імітуючи тишу, заявив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Кремля про "перемир'я" / УНІАН, Офіс президента України

В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували провокаційну заяву кремлівської верхівки про так зване "різдвяне припинення вогню", яке насправді вилилося в нові обстріли РФ мирних міст України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував в Twitter сьогоднішні російські атаки по Україні.

При цьому він підкреслив, що сутність російського "перемир'я" - вбивати в спину, імітуючи тишу, заявив він.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атакована пожежна станція. Це сутність російського "перемир'я". Вбивати в спину, імітуючи тишу. Так що "ніколи"... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.

Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.

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