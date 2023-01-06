'Примітивний обман': у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ щодо 'перемир'я'

В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували провокаційну заяву кремлівської верхівки про так зване "різдвяне припинення вогню", яке насправді вилилося в нові обстріли РФ мирних міст України.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував в Twitter сьогоднішні російські атаки по Україні.
При цьому він підкреслив, що сутність російського "перемир'я" - вбивати в спину, імітуючи тишу, заявив він.
"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атакована пожежна станція. Це сутність російського "перемир'я". Вбивати в спину, імітуючи тишу. Так що "ніколи"... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", - написав Подоляк.
Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.
Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.
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