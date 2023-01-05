Зеленський відповів Путіну про "припинення вогню" на Різдво

Зеленський зазначив, що ще 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію глави Кремля "зупинити вогонь" на Різдво.

Президент вважає, що Росія хоче використовувати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі і підібратися ближче до позицій ЗСУ.

"Один з її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ з території нашої країни. Це - гарантований і надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати і взагалі війну. Станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів було 82 тисячі", - заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що ще 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво.

"Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, мабуть, глибоко і нечутно. Станом на сьогодні ви втратили вбитими на цій війні вже майже 110 тисяч своїх солдатів", - додав глава держави.

Росія використовує Різдво як прикриття

Зеленський підкреслив, що Росія відмовилася від пропозиції української сторони щодо припинення агресії і зовсім не прагне миру.

"Зараз вони хочуть використовувати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат", - додав він.

Президент заявив, що для швидкого завершення війни, необхідно зовсім не "різдвяне перемир'я".

"Всі в світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі. Ваш страх перед ним знищує вашу країну, яка теж вже глибоко... але не в бункері", - резюмував Зеленський.

Що відомо про різдвяне "перемир'я"

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту.

Як повідомляють у Кремлі, діяти нібито "припинення вогню" має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Патріарх Кирил також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі президента.

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