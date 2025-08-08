Рус
Українцям начислили космічні пенсії: хто і як отримує 300 тисяч від держави

Даяна Швець
8 серпня 2025, 13:00
298
Ці спецпенсії є надзвичайно високими порівняно з максимальними пенсіями для інших професій.
Пенсионное удостоверение, выплаты пенсионерам
Хто отримує найвищі пенсії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Про що мова:

  • Кому в Україні пенсія перевищує 200 тисяч гривень на місяць
  • Представники якої професії отримують до 390 тис. грн пенсії на місяць

В Україні окремі категорії посадовців, а саме судді, прокурори та деякі народні депутати, отримують від держави спеціальні пенсії, які значно перевищують доходи більшості працюючих громадян. Про це у своєму Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Найвищі пенсії отримують судді: окремі з них щомісяця отримують до 390 тис. грн, інші близько 320 тис. грн.

Прокурори отримують спецпенсії в межах від 119 до 219 тис. грн на місяць. Серед колишніх народних депутатів є один, чия пенсія становить 246 тис. грн щомісяця. Більшість же ексдепутатів отримують від 22 до 60 тис. грн.

Для порівняння, максимальна пенсія шахтарів в Україні лише 29 тис. грн.

В той же час Главред розповідав, які категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні.

Деякі громадяни отримають ці кошти автоматично. Інші повинні будуть особисто звернутися до Пенсійного фонду та написати заяву.

За інформацією ПФУ, ця допомога надається на підставі законів України "Про статус ветеранів війни" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, у 2025 році одноразову виплату в розмірі 1000 грн отримають три категорії громадян:

  • учасники бойових дій (УБД);
  • особи, які постраждали від нацистського режиму;
  • постраждалі під час Революції Гідності.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред розповідав про чудову можливість українців самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Нові зміни в законодавстві дозволяють більш індивідуально підійти до розрахунку пенсійних виплат, використовуючи різні інструменти.

Крім того, деякі пенсіонери в серпні отримають додаткові виплати. Залежно від категорії, до якої вони належать, сума може становити від 450 до 3100 гривень, які будуть нараховані разом з основною пенсією.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розкрила нові деталі щодо можливого підвищення пенсій у 2025 році. Як відомо, остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, проводилася в березні.

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери Пенсійний фонд виплати пенсії пенсійний вік пенсійна система новини України суддя підвищення пенсій
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
