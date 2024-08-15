Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ

Українські військові атакували російські військові аеродроми у трьох областях Росії.

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У Генштабі розказали подробиці ударів по аеродромах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Сили оборони України одразу влупили по чотирьох військових аеродромах РФ. У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили це.

Атака відбулась у ніч на 14 серпня. Тоді були атаковані аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській області РФ. Там удари були нанесені по військових летовищах "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".

На цих аеродромах базується російська армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка.

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"Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються. Злагоджена бойова робота всіх складових Сил оборони триває. Далі буде", - йдеться у повідомленні.

Удари по аеродромах Росії - останні новини

Нагадаємо, що дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну. Під ранок 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".

Пізніше стало відомо, що Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ. Атака була здійснена далекобійними дронами СБУ та Сил оборони. Під ударом опинилися летовища "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск". Це була найбільша атака на військові аеродроми за всю війну.

У Криму 6 серпня на аеродромі почалася жорстка пожежа. Свідки повідомляли про дуже потужні вибухи поблизу аеродрому "Жовтневе". Також стверджується, що біля села Зоряне горять склади з боєприпасами і детонують. Було перекрито залізничне сполучення на перегоні Сімферополь - Джанкой.

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