США поставили Україні зброю для контрнаступу в Херсоні - CNN

Вашингтон виконав багато запитів, в тому числі передав додаткові боєприпаси, артилерію і Javelin.
Потужна поставка американської зброї для України була призначена для контрнаступу на півдні.
Як пише CNN з посиланням на представника адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на постачання зброї.
За його словами, Україна просила зброю, спеціально призначену для наступальних дій.
У підсумку Вашингтон виконав багато запитів, в тому числі передав додаткові боєприпаси, артилерію і Javelin, які поставлялися протягом останніх двох місяців.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.
В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.
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