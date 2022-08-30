В окупованому Херсоні гримлять вибухи: чорний стовп диму піднявся в небо

Херсон / president.gov.ua, ЗСУ

В Херсонської області увечері 30 серпня чутні вибухи. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ймовірно, щось детонує в окупованому Таврійському.

Це може бути детонація боєприпасів на знищеному складі російських окупантів, повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Херсонська область. Детонація на знищеному ЗСУ складі БК окупантів", - йдеться в короткій заяві.

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У той же час в Telegram-каналі Збройні Сили України повідомляється про вибухи і детонації в окупованому Таврійському Каховського району.

Що відбувається в Херсоні

29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.

Багато Telegram-каналів повідомили, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента Віктор Андрусів повідомив, що розпочався важливий тиждень для ЗСУ. За його словами, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном.

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