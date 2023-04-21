Михайло Притула здивував подробицями щодо ракетного потенціалу України

Експерт підкреслив, що все ракетне озброєння та конструювання ракет, яке є у РФ, починалося з України.

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Михайло Притула розповів про ракетний потенціал України / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Михайло Притула

Всі ракети, які зараз є у країни-агресорки Росії, були розроблені на базі українських технологій, і наразі Україна продовжує бути центром розробки та виробництва ракет. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула .

"Давайте не принижувати себе і розуміти, що Україна – це ракетна держава. Все ракетне озброєння та конструювання ракет, яке є у Росії, починалося з України. Включно з Сергієм Павловичем Корольовим. Ми маємо добре памʼятати, що всі крилаті ракети – Х-55, частково Х-101, Х-22 – потрапили до Росії з України. Ці ракети виробляли на Харківському авіаційному заводі, там був відповідний ракетний цех, який на початку 1992 року Росія вивезла до себе і вже на підставі тих технологій розгорнула своє виробництво. Але фахівці в Україні є і по сьогодні", - зауважив Притула.

Він також підкреслив, що потрібно пам'ятати про те, що систему наведення ракет виробляли на "Хартроні", колишньому Харківському заводі реле і автоматики. Окрім того, багато речей робилося на "Мотор Січі" (це стосується двигунів).

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"Також вироблялися системи наведення, картографія, і усе це робили в Україні. Тож фахівці залишилися, а бажання в нас зараз щось таке мати дуже велике. Ми маємо памʼятати про сумну долю крейсера "Москва", який був вражений на досить великій відстані крилатими ракетами типу "Нептун" українського виробництва. Тому щось таке, що може долетіти дуже-дуже далеко на болота у нас, якщо ще немає, то скоро буде. А може і вже є", - сказав військовий експерт.

Крім того, за його словами, були вироби, які також вироблялися в Харкові та називалися Ту-141 та Ту-143. Це безпілотні літальні апарати, які розробляли в Україні у 1970-х роках та які могли летіти на 1000 кілометрів углиб противника.

"Багато з них залишилися в Україні, тому тепер вони можуть бути оснащені новітніми системами наведення та навігації, а також оздоблені певною кількістю вибухових речовин. Тобто усі такі речі потенційно можуть бути в Україні. Чи є такі речі та чи використовуються, про це я сказати не можу, бо не маю права. Чи будуть вони використані та як саме – це вже питання до Генштабу. Кожна наша дія має бути дуже продуманою та виваженою, особливо у частині можливих атак і відповідей по території РФ. Поки що у нас немає офіційних повідомлень, що саме ЗСУ вразили ті чи інші обʼєкти на території РФ. А от коли це станеться, тоді і будемо про це говорити", - підкреслив Притула.

Українські безпілотники вже дістають до Москви

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що безпілотні літальні апарати України вже можуть долітати до Москви й навіть далі.

"Долітають в Москву і далі", - сказав Буданов. Втім, він відмовився деталізувати подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

Як зазначив експерт Defense Express Іван Киричевський, українські безпілотники можуть атакувати низку об'єктів на території країни-агресорки Росії. Наприклад, завод з виробництва ракет та нафтові термінали. Крім заводів, які виробляють зброю, українські повітряні сили можуть вдарити по інших промислових об'єктах, які мають важливе значення для РФ.

"Є нафтові термінали в районі Новоросійська, аж занадто близько до бази ВМФ – там один раз безпілотник уже падав, можемо повторити", - сказав Киричевський.

Раніше у країні-агресорці Росії стверджували, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

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