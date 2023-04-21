УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Михайло Притула здивував подробицями щодо ракетного потенціалу України

Аліна Дембіцька
21 квітня 2023, 02:40
2
Експерт підкреслив, що все ракетне озброєння та конструювання ракет, яке є у РФ, починалося з України.
Украинские военные, Михаил Притула
Михайло Притула розповів про ракетний потенціал України / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Михайло Притула

Всі ракети, які зараз є у країни-агресорки Росії, були розроблені на базі українських технологій, і наразі Україна продовжує бути центром розробки та виробництва ракет. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула .

"Давайте не принижувати себе і розуміти, що Україна – це ракетна держава. Все ракетне озброєння та конструювання ракет, яке є у Росії, починалося з України. Включно з Сергієм Павловичем Корольовим. Ми маємо добре памʼятати, що всі крилаті ракети – Х-55, частково Х-101, Х-22 – потрапили до Росії з України. Ці ракети виробляли на Харківському авіаційному заводі, там був відповідний ракетний цех, який на початку 1992 року Росія вивезла до себе і вже на підставі тих технологій розгорнула своє виробництво. Але фахівці в Україні є і по сьогодні", - зауважив Притула.

Він також підкреслив, що потрібно пам'ятати про те, що систему наведення ракет виробляли на "Хартроні", колишньому Харківському заводі реле і автоматики. Окрім того, багато речей робилося на "Мотор Січі" (це стосується двигунів).

відео дня

"Також вироблялися системи наведення, картографія, і усе це робили в Україні. Тож фахівці залишилися, а бажання в нас зараз щось таке мати дуже велике. Ми маємо памʼятати про сумну долю крейсера "Москва", який був вражений на досить великій відстані крилатими ракетами типу "Нептун" українського виробництва. Тому щось таке, що може долетіти дуже-дуже далеко на болота у нас, якщо ще немає, то скоро буде. А може і вже є", - сказав військовий експерт.

Крім того, за його словами, були вироби, які також вироблялися в Харкові та називалися Ту-141 та Ту-143. Це безпілотні літальні апарати, які розробляли в Україні у 1970-х роках та які могли летіти на 1000 кілометрів углиб противника.

"Багато з них залишилися в Україні, тому тепер вони можуть бути оснащені новітніми системами наведення та навігації, а також оздоблені певною кількістю вибухових речовин. Тобто усі такі речі потенційно можуть бути в Україні. Чи є такі речі та чи використовуються, про це я сказати не можу, бо не маю права. Чи будуть вони використані та як саме – це вже питання до Генштабу. Кожна наша дія має бути дуже продуманою та виваженою, особливо у частині можливих атак і відповідей по території РФ. Поки що у нас немає офіційних повідомлень, що саме ЗСУ вразили ті чи інші обʼєкти на території РФ. А от коли це станеться, тоді і будемо про це говорити", - підкреслив Притула.

Українські безпілотники вже дістають до Москви

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що безпілотні літальні апарати України вже можуть долітати до Москви й навіть далі.

"Долітають в Москву і далі", - сказав Буданов. Втім, він відмовився деталізувати подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

Як зазначив експерт Defense Express Іван Киричевський, українські безпілотники можуть атакувати низку об'єктів на території країни-агресорки Росії. Наприклад, завод з виробництва ракет та нафтові термінали. Крім заводів, які виробляють зброю, українські повітряні сили можуть вдарити по інших промислових об'єктах, які мають важливе значення для РФ.

"Є нафтові термінали в районі Новоросійська, аж занадто близько до бази ВМФ – там один раз безпілотник уже падав, можемо повторити", - сказав Киричевський.

Раніше у країні-агресорці Росії стверджували, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Україна зробила все, щоб заявка була задоволена": Зеленський очікує на запрошення України до НАТО

"Україна зробила все, щоб заявка була задоволена": Зеленський очікує на запрошення України до НАТО

00:10 Україна
"Світ зараз непередбачуваний": Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни

"Світ зараз непередбачуваний": Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни

22:39 Україна
Гуменюк попередила про можливу підготовку "значущої" ракетної атаки під час сакральної дати

Гуменюк попередила про можливу підготовку "значущої" ракетної атаки під час сакральної дати

20:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:40

Михайло Притула здивував подробицями щодо ракетного потенціалу України

02:05

"Армія РФ засумувала": політолог сказав, навіщо Путін виліз з бункера і приїхав до окупантівВідео

01:30

Зірка "Щоденника пам'яті" знялася з неголеними пахвами для гламурного глянцю

01:00

Які знаки зодіаку розбагатіють в 2023 році: трьом удача посміхнеться в травні

00:51

Навіщо 21 квітня пили цілющу воду: прикмети і що не можна робитиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:50

Японський манікюр у тренді: чим він відрізняється від звичайного і за що його люблять у всьому світіФото

00:32

Поціловані долею: лише 4 знаки зодіаку досягають приголомшливого успіху в життіВідео

00:10

"Україна зробила все, щоб заявка була задоволена": Зеленський очікує на запрошення України до НАТОВідео

20 квітня, четвер
23:49

"Нереальний біль": за свободу України загинув багаторазовий чемпіон з веслуванняВідео

Реклама
23:44

Фото доказ: Лорак таємно вийшла заміж

23:04

Як смачно заварювати цикорій: 5 найкращих способів

22:39

"Світ зараз непередбачуваний": Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війниВідео

21:40

"Став зіркою на небі": співак популярного K-pop гурту вчинив самогубство

21:38

Денис Казанський. Путін все одно нових мобиків надішле!Відеоблоги

21:26

Від таких сум росіяни шоковані: Лепс розкрив свої божевільні гонорариВідео

21:24

Їжі немає, цвіль на стінах: відомий радянський актор помирає в злиднях

20:55

Гуменюк попередила про можливу підготовку "значущої" ракетної атаки під час сакральної датиВідео

20:44

Київрада підтримала проєкт "УДАРу Віталія Кличка" та захистила Володимирський узвіз від забудови російською компанією

20:37

Депутата-хабарника хочуть відсторонити від головування в комісії Київради – "слуга народу" Трубіцин заявив, що йдеться про нього

20:35

Це літе стане реперною точкою війниПогляд

Реклама
20:13

"Не велика проблема": в Україні заявили про підвищення тарифів на електроенергію для населенняВідео

19:57

Зради, аборт та інтимні пропозиції від відомих чоловіків - Гросу відповіла на каверзні питання

19:57

"Вплив диктатора слабшає": кремлівська еліта почала сумніватися в Путіні - ГаллямовВідео

19:36

Перегодували нездоровою їжею: як виглядає "найтовстіший кіт у світі"

19:20

Чи реальна загроза диверсій Росії в СкандинавіїПогляд

19:02

Додадуть понад 600 гривень: кому в Україні підвищать пенсію в травніВідео

18:47

"Росія нам не друг": в уряді Орбана раптово заявили про підтримку УкраїниВідео

18:40

Старі джинси - безкоштовний і надійний матеріал для творчості: що з них можна зробитиВідео

18:38

Зеленський з ракетниці дав старт для контрнаступу - АрестовичВідео

18:08

Україну атакує шторм: синоптики назвала дату божевільного циклонуВідео

17:28

У Росії та Криму почалася паніка через накази Путіна - військовий експертВідео

16:51

Дочка Кошового оскандалилася хамською поведінкою і російською музикоюВідео

16:41

"Болюча тема для мене": Остапчук розкрив, чи планує дітей з молодою дружиною

16:16

Звільнився олігарх: дружина Ярославського оголосила про розлученняВідео

16:06

Україні потрібно більше ракет для ППО: за 6 місяців було знищено 1,5 тис. повітряних цілей РФВідео

15:36

5 шкільних загадок, які ставлять у глухий кут навіть найрозумніших дорослих

15:29

Місце України по праву в НАТО, і ми зробимо це можливим - СтолтенбергВідео

15:15

Про що не можна було говорити раніше: прем’єра спецпроєкту Комарова "Рік. За кадром" на 1+1Відео

15:05

Сир сулугуні: не тільки смачний, а й потужний захисник серця і імунітету

14:59

"Буде міжвідомча група": колишній спічрайтер Путіна розповів, як "приберуть" диктатораВідео

Реклама
14:41

Столтенберг зустрівся з Зеленським у Києві: деталі першого візиту генсека НАТО з початку війниВідео

14:34

Падіння метеорита в Києві: стало відомо, чому небо стало зеленимВідео

14:29

"Європейських солдатів і сучасних винищувачів в Україні не буде": у ФРН ошелешили заявою про війнуВідео

14:15

Він ще стане в нагоді: чому не можна виливати розсіл з огірківВідео

14:02

"Історії України: відновлення правди" - на 1+1 Україна стартують вечори документальних фільмівВідео

13:44

Революція в Росії неминуча, якщо верхівка не відсторонить Путіна від влади - Аббас ГаллямовВідео

13:35

День ангела в травні 2023 за церковним календарем: хто відзначить іменини

13:11

Не найкращий варіант для жінок у віці: 4 відтінки волосся, які сильно старять жінокВідео

13:10

Як позбутися личинок хруща, поки вони не знищили врожай

13:09

Даша Астаф'єва втратила голос після складної операції і не може повернутися на сцену

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти