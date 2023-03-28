У РФ стверджують, що під Москвою впав синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні"

Російські пропагандисти повідомляють, що інформацію про невідомий дрон підтвердили у правоохоронних органах держави-терористки.

У РФ стверджують, що під Москвою впав синьо-жовтий безпілотник / телеграм-канал Baza

У країні-агресорці Росії стверджують, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Baza, уламки знайшов мешканець села Світіно, коли гуляв із собакою. Вони знаходилися приблизно за 100 метрів від залізниці.

"Приблизний розмах крил БПЛА, що впав, – два метри. За словами чоловіка, який виявив безпілотник, у нього на крилах було написано "Слава Україні"", - йдеться в повідомленні.

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Російські пропагандисти також повідомляють, що інформацію про невідомий дрон підтвердили у правоохоронних органах держави-терористки. Там заявили, що "на місці працюють слідчі".

Нагадаємо, вдень, 26 березня, в російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого були пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

Окрім того, 22 березня у Курську відбувся потужна "бавовна". Місцеві пабліки повідомляли про сильні вибухи в районі аеропорту. Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що причин для паніки нібито немає.

До цього, 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Там безпілотники атакували залізницю – один зі шляхів постачання армії РФ. Також вибухи зафіксували поблизу військового аеродрому.

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