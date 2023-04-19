Українські безпілотники можуть дістати до багатьох цікавих об'єктів в глибині РФ - експерт

Крім заводів, які виробляють зброю, українські повітряні сили можуть вдарити по інших промислових об'єктах, які мають важливе значення для РФ.

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Українські безпілотники можуть дістати до багатьох об'єктів в РФ / Вікіпедія, скріншот

Українські безпілотники можуть атакувати низку об'єктів на території країни-агресорки Росії. Наприклад, завод з виробництва ракет та нафтові термінали. Таку думку висловив експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо брати Кремль, то вони до сценарію з безпілотниками готуються. Вони поруч у кварталах заливають бетоном майданчики, щоб ставити новітні С-400. Якщо брати північніше від Москви на 120 км – там є завод "Радуга" у місті Дубна, де виготовляють ракети Х-101 і, очевидно, будуть виготовляти ракети Х-50, про серійне виробництво яких говорив наш Генштаб. Якби 20 безпілотних "Стрижів" з "бавовною" долетіли туди і попадали на цехи – росіяни їх би не чекали і це б поламало їм стратегічні плани", - розповів Киричевський в ефірі Еспресо.

Він підкреслив, що крім заводів, які виробляють зброю, українські повітряні сили можуть вдарити по інших промислових об'єктах, які мають важливе значення для РФ.

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"Можна інші об'єкти – основний експорт нафти РФ іде через Чорне море. Є нафтові термінали в районі Новоросійська, аж занадто близько до бази ВМФ – там один раз безпілотник уже падав, можемо повторити. Судячи з усього, нічого більш потужного, аніж ЗРК "Панцирь-С1", вони виставити не здатні. За досвідом Лівії, вони могли збивати до 15 "байрактарів". Дуже багато цікавих об'єктів можна дістати", - підсумував експерт.

Українські безпілотники вже дістають до Москви

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що безпілотні літальні апарати України вже можуть долітати до Москви й навіть далі.

"Долітають в Москву і далі", - сказав Буданов. Втім, він відмовився деталізувати подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

Раніше у країні-агресорці Росії стверджували, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

Також повідомлялося, що аеропорт російського Бєлгорода, який знаходиться в 35 км від кордону з Україною, атакував безпілотник з вибухівкою. Внаслідок вибуху пошкоджено паркан і кабель сигналізації аеропорту.

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