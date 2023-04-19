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Українські безпілотники можуть дістати до багатьох цікавих об'єктів в глибині РФ - експерт

Аліна Дембіцька
19 квітня 2023, 03:30
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Крім заводів, які виробляють зброю, українські повітряні сили можуть вдарити по інших промислових об'єктах, які мають важливе значення для РФ.
Пожар, дым, беспилотник Стриж
Українські безпілотники можуть дістати до багатьох об'єктів в РФ / Вікіпедія, скріншот

Українські безпілотники можуть атакувати низку об'єктів на території країни-агресорки Росії. Наприклад, завод з виробництва ракет та нафтові термінали. Таку думку висловив експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо брати Кремль, то вони до сценарію з безпілотниками готуються. Вони поруч у кварталах заливають бетоном майданчики, щоб ставити новітні С-400. Якщо брати північніше від Москви на 120 км – там є завод "Радуга" у місті Дубна, де виготовляють ракети Х-101 і, очевидно, будуть виготовляти ракети Х-50, про серійне виробництво яких говорив наш Генштаб. Якби 20 безпілотних "Стрижів" з "бавовною" долетіли туди і попадали на цехи – росіяни їх би не чекали і це б поламало їм стратегічні плани", - розповів Киричевський в ефірі Еспресо.

Він підкреслив, що крім заводів, які виробляють зброю, українські повітряні сили можуть вдарити по інших промислових об'єктах, які мають важливе значення для РФ.

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"Можна інші об'єкти – основний експорт нафти РФ іде через Чорне море. Є нафтові термінали в районі Новоросійська, аж занадто близько до бази ВМФ – там один раз безпілотник уже падав, можемо повторити. Судячи з усього, нічого більш потужного, аніж ЗРК "Панцирь-С1", вони виставити не здатні. За досвідом Лівії, вони могли збивати до 15 "байрактарів". Дуже багато цікавих об'єктів можна дістати", - підсумував експерт.

Українські безпілотники вже дістають до Москви

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що безпілотні літальні апарати України вже можуть долітати до Москви й навіть далі.

"Долітають в Москву і далі", - сказав Буданов. Втім, він відмовився деталізувати подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

Раніше у країні-агресорці Росії стверджували, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

Також повідомлялося, що аеропорт російського Бєлгорода, який знаходиться в 35 км від кордону з Україною, атакував безпілотник з вибухівкою. Внаслідок вибуху пошкоджено паркан і кабель сигналізації аеропорту.

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