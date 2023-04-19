Найближчим часом Путін може зупинити війну проти України: Світан здивував прогнозом

Світан прокоментував резонансну статтю керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що "СВО" нібито досягла своєї мети і її потрібно зупинити.

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Світан заявив, що найближчим часом Путін може зупинити війну проти України / 93 ОМБр Холодний Яр, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом може оголосити про завершення так званої "спеціальної військової операції" в Україні. Своє рішення він буде пояснювати тим, що цілі війни нібито досягнуто. Такий прогноз озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, Світан прокоментував резонансну статтю керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що "СВО" нібито досягла своєї мети і її потрібно зупинити.

"Пригожину, найімовірніше, доручено закинути такий "м'яч" на російську аудиторію, пов'язаний із зупинкою бойових дій. Річ у тому, що російська армія видихається, їй треба зараз переходити в глуху оборону, а завдання "СВО" не виконані – як мінімум, які проголошувалися. Ніде не вийшли на кордони жодної області, крім Криму ще 2014 року. Тепер їм доведеться переходити в глуху оборону, далі рухатися вони просто не зможуть. Тим більше, на носі наш контрнаступ, тому вони намагаються як мінімум підготувати громадську думку росіян", - пояснив військовий експерт.

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За його словами, Пригожин вирішив "помацати загальну температуру по палаті" – перевірити, як росіяни сприймуть можливу зупинку "СВО", перехід у глуху оборону чи "якісь рухи до мирних переговорів".

"Після того, як Пригожин перевірить реакцію, подасть це як робочий варіант на 9 травня. Швидше за все, якраз перед 9 травня спробують. А якщо дійсно пройде і росіяни позитивно сприймуть зупинку "СВО", то на 9 травня Путін може ухвалити рішення оголосити про завершення "СВО" та досягнення якихось цілей", - вважає Світан.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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