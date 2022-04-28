Влучний постріл снайпера: боєць ЗСУ показав результат нічного "полювання" на рашистів

Боєць ЗСУ вибрав свою жертву, прицілився і знищив російського загарбника.
Боєць Збройних сил України ліквідував російського окупанта снайперським пострілом з великої відстані.
Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
На кадрах відображено, як боєць ЗСУ вибрав свою жертву, прицілився і знищив російського загарбника.
Додамо, що відео було записано вночі, тому боєць ЗСУ користувався тепловізором.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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