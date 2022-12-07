"Мішок" можна буде зав'язати: експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан у Криму

Відомий військовий експерт Олександр Мусієнко вважає - у ЗСУ є всі шанси влаштувати окупантам в Криму міцний капкан.

Експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан у Криму / колаж фото УНІАН

Всі війська, які зараз вдалося агресорам в РФ сконцентруватися в Криму, можуть в будь-який момент опинитися в дуже незавидному становищі - особливо після того, як на півострів відступлять залишки інших агресорських сил (з території Херсонщини і з Запорізької області). Таку думку в ефірі телеканалу "FreeДом" висловив відомий військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Вони так і опиняться [в мішку - Главред] На сьогоднішній день, для того, щоб ми говорили про Крим, перед нами, Україною, стоїть дуже важливе завдання - це звичайно ж зробити так, щоб ворог змушений був відступати і відходити в окупований Крим, особливо з лівого берега Херсонської області і з Запорізького напрямку. Мені здається - це одне з головних завдань. І зрозуміло - чому. Тому що там у ворога сконцентровані певні сили і ресурси. І, природно, після того, як українські війська зможуть відтіснити противника в Крим, то цей "мішок" можна буде зав'язати. І російські війська опиняться у вкрай невигідному становищі", - розповів він.

Ракетні удари ворогів по Україні

Нагадаємо, раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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