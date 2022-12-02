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"Вже навесні в РФ почнеться катастрофа": експерт розповів, чим обернеться для Путіна перемога України

2 грудня 2022, 20:16

Війна в Україні може закінчитися вже до кінця весни 2023 року.

Путін, Росія
Війна в Україні закінчиться навесні-влітку 2023 року / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Війна в Україні може закінчитися вже до кінця весни 2023 року. У цей період для Росії почнеться справжня катастрофа. Про це заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник, повідомляє ТСН.ua.

Він зазначив, що Росія вже зазнає стратегічної поразки і Путін це усвідомлює. Однак Україні поки рано видихати з полегшенням.

"Росія зазнає стратегічної поразки і не знає, як вийти з цієї катастрофи, що насувається. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, що будь-які тиранічні режими, які починають такі війни, усвідомлюють, що після поразки, найімовірніше, вони загинуть. Путін це теж прекрасно усвідомлює. На мій погляд, видихати нам ще рано. Чи складуться передумови для катастрофи РФ на кінець травня - початок літа? Цілком можливо. Все туди рухається", - сказав Черник.

Експерт також акцентував увагу на тому, що перемога для України буде дуже важкою, адже росіяни "битимуться на смерть".

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що директор країни-агресора РФ Путін намагається використовувати зиму як зброю, а Москва завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак йому не вдасться зупинити українську державу.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що у ЗСУ є цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Війська поступово звільняють території. На думку Гайдая, швидко операцію провести не вдасться, оскільки окупантам вдалося зміцнитися в регіоні.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ працюють над звільненням Кінбурнської коси. Операція проводиться в режимі тиші. Окупанти зазнають втрат, але швидко поповнюють свої сили.

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