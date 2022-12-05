Військовий експерт пояснив, чому вороги за всяку ціну намагаються захопити Бахмут / колаж фото Донецької ОВА, скріншот з відео

На Донбасі, в Донецькій області,як і раніше йдуть дуже жорстокі бої навколо міста Бахмут. Російські окупанти несуть неймовірні втрати, проте наполегливо намагаються захопити цей населений пункт. Відомий військовий експерт Сергій Грабський в ефірі національного телемарафону пояснив, чому так відбувається.

"Росіяни вважають - якщо прорвуть оборону в районі Бахмута, то вийдуть на оперативний простір, який дозволить їм далі наступати на Слов'янськ і Костянтинівку. Таким чином, будуть виконувати завдання по окупації всієї Донецької області", — зазначив він.

Градський каже - з чисто військової точки зору продовження атак в такому темпі, які зараз тримають окупанти, не має абсолютно ніякого сенсу.

"Противник може, звичайно, порівняти із землею територію, яка називається нині Бахмут, але що це йому дасть – невідомо. Тому що ми виконуємо завдання маневреної оборони і навіть якщо ми припустимо, що ми змушені будемо відійти від Бахмута, особливих переваг противник не отримає для нього мало сенсу продовжувати ці наступи, якби вони утримували Ізюм, тоді б напрямок на Слов'янськ було б під загрозою. А так вони, виснаживши себе, вийдуть на іншу лінію і повториться історія Сєвєродонецька і Лисичанська, коли після "вдалого штурму", як вони говорили, цих населених пунктів вони зайняли ці міста і все, вони далі не просунулися. Білогорівка як була наша, так і залишилася наша. З військової точки зору важко спрогнозувати, що робиться в умах військового керівництва РФ, коли вони з таким відчаєм виснажують свої власні сили, продовжуючи атаки на Бахмут", – підсумував він.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський-український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО"за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Інші новини: