Українська розвідка вирахувала тисячі окупантів, які лютовали в Запоріжжі та Маріуполі

Українська розвідка вирахувала тисячі окупантів / фото УНІАН, Reuters

Українські розвідники добули новий список російських військових злочинців, які здійснювали вбивства і чинили знущання над мирними жителями в Запорізькому і Маріупольському напрямках. Про це 23 квітня повідомили представники Головного управління розвідки Міноборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!"- зазначили в Міноборони.

Повний список, в яких входять 1963 російських окупанта, опублікований за нижченаведеним гіперпосиланням: https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html

читайте такожАрмія України б'є окупантів: Росія атакує, але не може прорвати оборону - розвідка Британії

Нагадаємо, раніше агентству конкурентної розвідки MOLFAR вдалося ідентифікувати певну кількість російських окупантів, які влаштували розправу над мирними українцями в місті Буча, що на Київщині. Як пише портал НВ, більшість цих окупантів - представники Східного військового округу, зокрема, 64-ї окремої мотострілецької бригади та інших з'єднань, дислокованих в Хабаровському краї.

За словами Артема Старосека, керівника Molfar, зараз вдалося ідентифікувати близько 500 російських солдатів з 1060, які, за попередніми даними, перебували конкретно в Бучі.

Інші новини: