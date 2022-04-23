У Маріуполі окупанти зірвали евакуацію і насильно вивезли людей

Маріупольцям було повідомлено, що "евакуація" буде тільки в Докучаєвськ.
Маріупольці чекали автобуси в Запоріжжі, але сьогодні приїхали окупанти і примусово вивезли їх на окуповану територію.
"Об 11 годині біля ТЦ Порт-Сіті зібралося не менше 200 маріупольців, які чекали евакуації в Запоріжжі. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитися, тому що "Зараз буде обстріл". Фактично, із застосуванням примусу в грубій формі людей розігнали. Автобуси так і не були подані для навантаження", - пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Одночасно з цим, окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ Метро (200 метрів від узгодженої точки евакуації), почали навантаження. Після навантаження маріупольцям було повідомлено, що "евакуація" буде тільки в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію.
"Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на питання, "Чому так?", прозвучала відповідь, що "Націоналісти обстріляли точку евакуації". Тобто, чергову брехню", - додав Петро Андрющенко.
Так, черговий раз росіянами була зірвана евакуація. Нахабно використавши спроби маріупольців повернутися в будинок.
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Ситуація в Маріуполі
Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.
Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.
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