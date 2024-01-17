F-16 потоплять залишки ЧФ: Світан розкрив несподіваний сценарій звільнення Криму

Деокупація України розпочнеться із захопленого РФ Криму, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
"Для цього є різні механізми. Наприклад, можна звільнити півострів, не проводячи сухопутної операції", - підкреслив він у матеріалі на 24 каналі.
Він пояснив, що якщо у Сил оборони України буде достатня кількість дальніх засобів ураження – то протягом декількох тижнів, максимум через 1,5–2 місяці за допомогою авіації і ракет Крим переводиться в оперативне оточення.
Експерт упевнений, що ЗСУ потрібна достатня кількість ATACMS, навіть з дальністю 160 кілометрів. Якщо їх буде кілька сотень, то практично весь сухопутний коридор, починаючи від Ростова і закінчуючи Мелітополем – буде під контролем.
Також аналітик не виключає, що після завоювання переваги в повітрі і знищення ППО окупантів в Крим могли б зайти винищувачі F-16 для виконання бойової роботи. Для цього потрібно більше 100 літаків.
"Літаки можуть затопити весь російський Чорноморський флот приблизно за місяць", – сказав льотчик-інструктор.
Світан додав, що пара ескадрилів може взяти під контроль всю акваторію Чорного моря, при цьому авіація ЗСУ може непогано відпрацювати і по ворожих підводних човнах.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Удари по окупантах у Криму
Раніше повідомлялося, що в Криму - вибухи і стовпи диму: окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку. Окупанти звітують про "знищення" 10 ракет ЗСУ, а в мережі пишуть про "прильоти".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму лунали вибухи. Як зазначили місцеві телеграм-канали, ймовірно було завдано удару по аеродрому Бельбек. Водночас, спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що даний аеродром є основною авіаційною базою противника, яку використовують для нападу на Україну.
Як заявили раніше у Військово-морських силах України, ЗСУ знищили 15 кораблів окупантів Росії, ще майже стільки ж пошкодили. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни прибрали з Чорного моря ракетоносії, якими могли б бити по Україні.
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