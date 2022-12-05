"Впишуться в кордони Росії": Кулеба висміяв радісного Путіна через "прогулянку" Кримським мостом

Російський диктатор Володимир Путін проїхався по Кримському мосту після вибуху на ньому.

Кулеба принизив Путіна / Колаж фото Reuters, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто покататися по Кримському мосту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ця поїздка обрадувала "директора" Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Він також акцентував увагу на тому, що раніше Путін зрадів би тільки "знищенню України".

"Дев'ять місяців тому Путін жадав знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він щасливий водити машину по мосту, який він колись незаконно побудував. Його агресивні амбіції зменшилися. Україна подбає про те, щоб вони продовжували скорочуватися, поки не впишуться в кордони Росії", - написав Кулеба.

Підрив Кримського моста

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.

Інші новини: