"Народилися в один рік зі мною": Данілов розповів про російську ракету, що впала в Молдові

У Росії вже не залишилося сучасних ракет. Держави, що межують з Україною, не можуть бути в безпеці.

Данілов розповів про ракету, яка впала в Молдові / Колаж фото УНІАН, Telegram

Російські окупанти намагаються тероризувати українців ракетними ударами. 5 грудня ворог атакував країну, але одна з ракет впала на території Молдови. Через російську агресію жодна держава, що межує з Україною, не може бути в безпеці. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він переконаний, що ця ракета "точно мала відношення до Росії".

"Я не буду говорити про те, що відбувалося на території Польщі. Але на території Молдови точно впала ракета, що має відношення до РФ. Ми розуміємо, якої давності ракети вони починають жбурляти і наскільки вони точні. Деякі з них (ракет. - Главред) "народилися" в один рік зі мною", – сказав Данілов.

Він акцентував на тому, що у РФ не залишилося сучасних ракет.

Падіння ракети в Молдові

5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. Під час цього одна з ракет впала на території Молдови. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію.

Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється.

У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і у Росії.

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