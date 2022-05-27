Помста за Медведчука: стало відомо, коли Путін почав готуватись до війни

Путін почав готуватися до війни після арешту Медведчука / kremlin.ru, УНІАН

Путін почав готуватися до війни ще у лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука. Саме так вважає радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє LatyninaTV.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

"Він (Путін - Главред) живе у світі "пацанських понять". І коли твого члена сім'ї заарештували, треба щось робити. Неважливо, як ти до нього ставишся, на тебе починають поглядати пацани з оточення. Для збереження авторитету необхідно щось зробити", - сказав Олексій Арестович.

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Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка та заявив, що саме в його інтересах були проведенні всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко у справах привласнення нафтопроводу та закупівлі вугілля у "ЛДНР".

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