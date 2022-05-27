УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Помста за Медведчука: стало відомо, коли Путін почав готуватись до війни

27 травня 2022, 14:39

Арешт Медведчука в Україні став формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення.

Путін почав готуватися до війни після арешту Медведчука / kremlin.ru, УНІАН

Путін почав готуватися до війни ще у лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука. Саме так вважає радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє LatyninaTV.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

"Він (Путін - Главред) живе у світі "пацанських понять". І коли твого члена сім'ї заарештували, треба щось робити. Неважливо, як ти до нього ставишся, на тебе починають поглядати пацани з оточення. Для збереження авторитету необхідно щось зробити", - сказав Олексій Арестович.

читайте такожСБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова: "вугільна справа Порошенка" набирає обертів

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка та заявив, що саме в його інтересах були проведенні всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко у справах привласнення нафтопроводу та закупівлі вугілля у "ЛДНР".

Інші новини:

війна в Україні Віктор Медведчук Володимир Путін російське вторгнення Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:47

Чи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і Лукашенко

15:39

ЗСУ показали на яскравому відео, як українські артилеристи працюють на натовських гаубицях FH70Відео

15:37

Григорій Решетник розповів, коли на екрани повернеться шоу "Холостяк"

15:28

Бої на Донбасі досягли апогею: як Білорусь ставить палиці в колеса ЗСУПогляд

15:24

В'ятрович пояснив, що заважає перейменуванню Дніпропетровської та Кіровоградської областейВідео

Реклама
15:04

Війна може завершитися за тижні за однієї умови: Зеленський назвав "рецепт перемоги"Відео

15:00

Джеджула подав до суду на свою колишню

14:57

Альянс України, Британії та 5 країн: у Путіна заявили про "удар" по Євросоюзу

14:43

Ін'єкції для омолодження: дочці Путіна у ФРН провели "процедуру Кардашьян"Відео

14:39

Помста за Медведчука: стало відомо, коли Путін почав готуватись до війни

14:34

В РФ священники організували змагання зі збирання автоматів і метання гранатФото

14:10

"Вибух, крики. Дружина телефонує, а він уже мертвий": харків’янин розповів про жахливий обстріл містаВідео

13:58

Зовнішність Путіна різко змінилася після вторгнення РФ в Україну: лікар розповіла про його станВідео

13:58

Рашистів дістали за 5 кілометрів: Стугна "підсмажила" САУ окупантівВідео

13:55

Більша частина Лиману захоплена окупантами - КириленкоВідео

13:47

У мережі ідентифікували нову подругу Дантеса за татуюванням

13:41

Змушували обирати, кого розстріляти першим: українець розповів про звірства окупантів на Чернігівщині

13:32

Дати по зубах "крокодилу"-Путіну: Джонсон закликав озброїти ЗСУ потужними РСЗВВідео

13:20

"Платить податки країні, з якої прилітають ракети": Бадоєву з "Орла і Решки" звинуватили в роботі на РФ

13:18

Джонсон запропонував Зеленському Антанту ХХІ століття: плюси та мінусиПогляд

Реклама
13:06

"ДНР" стане "ЖНР": на війну проти України відправили майже всіх чоловіків з "республіки"Відео

13:00

Загинули 10 людей, 35 поранених: наслідки ракетного обстрілу ДніпропетровщиниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 травня 2022: Дівам – тривоги, Козерогам – службовий роман, Рибам - несподівані зустрічі

12:58

Паливна криза в Україні: ціни на АЗС рекордно злетілиВідео

12:49

"Хто, як не ми?": батько і син Василії поїхали на Донбас гнати російську нечисть з УкраїниВідео

12:42

"Ти хто такий? Ми тебе змусимо прийняти наші правила": депутат Держдуми РФ грубо образив ШольцаВідео

12:25

Артисти з потужною проукраїнською позицією: хто виступатиме в Берліні під час благодійного телемарафону Save Ukraine

12:23

Жорстка відповідь на удар Солнцепека: у Зеленського зажадали дати Україні РСЗВВідео

12:05

6-річний Ілля з Маріуполі написав листа Борису Джонсону: "я хотів би, щоб у дітей не було війни"

12:02

У Маріуполі виявлено величезний могильник: 70 загиблих закопали без впізнанняВідео

11:56

Греція та Кіпр проти прискореного вступу України в ЄС - ЗМІВідео

11:55

Ліквідовано двох ротних РФ: нові деталі прориву окупантів у СєвєродонецькВідео

11:34

Чому в РФ досі "маринують" Леніна і обожнюють Путіна: історик пояснив страх росіян

11:27

Зліт тарифів на опалення: у Нафтогазі відповіли на чутки про триразове підвищення цінВідео

11:24

Москва у розпачі, або Чому Росія хоче застовбити окуповані території в УкраїніПогляд

11:19

Легка мішень: 50-річні танки РФ Т-62 дуже вразливі для протитанкових засобів - розвідка Британії

10:58

Бунт у РФ: у Примор'ї депутати зажадали припинити війну в Україні

10:40

Наргіз і Барських довели путініста Пригожина до нападу: "вони повії!"

10:37

Джонсон запропонував Зеленському альтернативу вступу України до ЄС - ЗМІВідео

10:23

Кулі влучили у ноги, легені, печінку: українець під шквальним вогнем вивозив людей з гарячих точок

Реклама
10:09

Гороскоп на сьогодні, 27 травня 2022: Левам – борги, Дівам - велике везіння, Козерогам - доленосна зустріч

10:08

"Дорога донечка, Стефанія!": дружина Сергія Притули вперше показала їх молодшу дочку

09:59

У розвідці попередили про затяжну війну з окупантами РФ і назвали причинуВідео

09:36

Перемога буде тоді, коли останній чобіт російського загарбника вийде з України, включно з Кримом - ДаніловВідео

09:25

ЗСУ знищили ударний вертоліт РФ Алігатор за $10 млнВідео

09:21

Малюка вибуховою хвилею відкинуло на дах: під час обстрілу Харкова загинув батько і 5-місячна дитинаВідео

09:16

Якщо Україна поступиться Півднем і Донбасом Кремлю, Захід цього не пробачитьПогляд

08:57

"Полювання" із засідки: десантники ЗСУ спалили десятки танків і БМП окупантівВідео

08:48

Буде дуже багато жертв: астролог назвав міста України, над якими нависла серйозна загрозаВідео

08:32

Окупанти прорвалися в Сєвєродонецьк: ЗСУ вибивали диверсантів РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти