Медики не здатні впоратися: у мобілізованих окупантів стався масштабний спалах хвороб

Російські окупанти / ua.depositphotos.com, gur.gov.ua

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на територію Білорусі продовжують перекидати підрозділи Збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих частково мобілізованих.

Як повідомляють в ГУР, серед них спостерігається масовий спалах захворюваності.

"Головне завдання цього мобілізованого контингенту - підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Однак самі мобілізовані живуть в непристосованих антисанітарних умовах, переважно в польових наметах. Тому серед них сьогодні відзначається масштабний спалах різних захворювань, в основному хвороб дихальних шляхів - бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми", - йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що спалах інфекцій шлунково-кишкового тракту може бути з недотриманням елементарних вимог для військових таборів щодо гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

"В даний час масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти змушені в терміновому порядку відправляти в Білорусь військових і мобілізованих медиків з РФ", - йдеться в повідомленні ГУР.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

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