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Росії потрібен тиждень для підготовки нового масованого ракетного удару по Україні - ГУР

24 листопада 2022, 12:05

Ракетний терор росіян триватиме і надалі, тому Україна готується до подальшої ефективної роботи, зокрема, систем ППО.

Российская ракета, последствия ракетного удара по Киеву
Росіяни намагаються занурити Україну в темряву, щоб змусити до перемовин / Національна поліція України, УНІАН

Російські окупаційні війська продовжать завдавати нищівних ударів по Україні. Щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

Про це повідомив представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні, - ред.) - це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів Юсов.

Він підкреслив, що Україна готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО, "але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, то це беззаперечно".

"Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр - це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні - це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ", - додав Юсов.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, интернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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