Менше 2 метрів: у Каховському водосховищі критично низький рівень води

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода також поступово сходить.

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Рівень води Каховського водосховища критичний / колаж: Главред, фото: УНІАН

Через підрив Каховської ГЕС рівні води Каховського водосховища нижчі за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Відомо, що рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" станом на 16 червня знизився на понад 4 м. Зараз він становить 1,67 м. Щогодини рівень води знижується на 2-5 см, про це повідомили у пресслужбі Міндовкілля у Telegram-каналі.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Наразі середній рівень близько 1,9 м.

Тим часом триває обміління акваторії у нацпарку "Великий Луг". У нацпарку "Кам'янська Січ" рівень знизився на понад 11 м. А водно-болотні угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків" повністю обміліли.

Дивіться відео про те, які жахливі наслідки підтоплення після підриву Каховської ГЕС:

Теракт на Каховській ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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