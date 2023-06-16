Менше 2 метрів: у Каховському водосховищі критично низький рівень води

Через підрив Каховської ГЕС рівні води Каховського водосховища нижчі за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.
Відомо, що рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" станом на 16 червня знизився на понад 4 м. Зараз він становить 1,67 м. Щогодини рівень води знижується на 2-5 см, про це повідомили у пресслужбі Міндовкілля у Telegram-каналі.
У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Наразі середній рівень близько 1,9 м.
Тим часом триває обміління акваторії у нацпарку "Великий Луг". У нацпарку "Кам'янська Січ" рівень знизився на понад 11 м. А водно-болотні угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків" повністю обміліли.
Дивіться відео про те, які жахливі наслідки підтоплення після підриву Каховської ГЕС:
Теракт на Каховській ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.
У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).
Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.
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