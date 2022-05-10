"Маємо те, що маємо": про що мріяв і чим запам'ятався перший президент України Леонід Кравчук

Леонід Кравчук / leonid-kravchuk.com.ua

10 травня 2022 року помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Як повідомляють джерела в Офісі президента, політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.

У червні 2021 року Леонід Кравчук на якийсь час пішов з Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Пізніше стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці.

Після операції перший президент України потрапив до реанімації і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Пізніше стало відомо, що він відновлюється за кордоном.

Сьогодні, 10 травня повідомили, що першого президента Леоніда Кравчука не стало.

У 2001 році Леонід Кравчук отримав звання Герой України.

Біографія Леоніда Кравчука

Леонід Макарович всім серцем любив Україну. Він народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Волинського воєводства Польської Республіки (нині територія Рівненської області). Його батько загинув у Другій світовій війні, тому Леоніда виховували матір і вітчим.

Після завершення навчання Леонід Кравчук працював викладачем у Чернівецькому фінансовому технікум. Потім став консультантом-методистом будинку політпросвіти, лектором, помічником секретаря, завідувачем відділу агітації та пропаганди Чернівецького обкому КПУ.

У 1989 році Леонід Кравчук отримав посаду завідувача ідеологічним відділом і секретаря ЦК КПУ. Через рік був призначений другим секретарем ЦК КПУ, а також обраний депутатом Верховної Ради Української РСР XII скликання.

До 1991 року обіймав посаду голови Верховної Ради УРСР, але після путчу вийшов зі складу КПРС.

Перший президент Леонід Кравчук

24 серпня 1991 року Верховна Рада під головуванням Леоніда Кравчука прийняла Акт проголошення незалежності України.

У грудні 1991 року пройшли перші прямі президентські вибори. Активісти агітували голосувати за Кравчука, називаючи його "батьком незалежності". За підсумками виборів Леонід Кравчук набрав 61,6% голосів і став президентом України.

Кравчук брав участь у підписанні Біловезьких угод про припинення існування СРСР.

У 1993 році Леонід Кравчук підписав Масандрівські угоди з питання розділу Чорноморського флоту СРСР та утилізації ядерної зброї на території України.

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У 1994 році прийняв самостійне рішення підписати тристоронню угоду України, Росії та США про негайне вивезення української стратегічної ядерної зброї до Росії, всупереч раніше затвердженому ВР договору про поступове ядерне роззброєння України.

На тлі економічної кризи в країні в 1994 році відбулися дострокові президентські вибори, під час яких Леонід Кравчук програв Леоніду Кучмі.

28 липня 2020 року Леонід Кравчук обійняв посаду голови Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Крилаті фрази Леоніда Кравчука

"Маємо те, що Маємо", - говорив Леонід Кравчук.

"Коли людина дізнається про жінку все, він з нею одружується. Коли жінка дізнається все про чоловіка, вона з ним розлучається", - жартував Кравчук.

"За сало ми все купимо", - раніше говорив Леонід Макаров.

"Ми встали на коліна, а Росія сіла нам на голову. Чехословаччина, Польща, Афганістан, Угорщина. Тепер що, Україна на черзі?",- сказав Кравчук у 2014 році.

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