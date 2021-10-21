"Трохи делікатне питання": Арестович розповів про стан здоров'я Кравчука після операції

Леонід Кравчук переніс вже 2 операції на серці / УНІАН

Екс-президент України і глава делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук все ще знаходиться в Німеччині.

Позаштатний радник голови офісу президента України та прес-секретар делегації України в контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Наш" повідомив, що Кравчук успішно проходить реабілітацію після операції на серці.

"З паном Кравчуком трохи делікатне питання. Воно полягає в тому, що родичі і близькі просили не коментувати. Але оскільки є суспільний інтерес, інформацію можна озвучити. Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Родичі кажуть, що вона досить успішна. Чи зможемо ми побачити його до кінця року - невідомо", - заявив Арестович.

Стан здоров'я Леоніда Кравчука

У травні 2017-го, в Інституті серця Кравчуку проводили стентування судин. Лікарі тоді говорили, що для нього це була перша така операція на серці.

читайте такожКравчук вийшов з коми: впізнає близьких – але не говорить-джерело29 червня 2021 року стало відомо, що Кравчука госпіталізували і зробили операцію на серці вже вдруге.

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У пресі з'явилася інформація, що хірургічне втручання пройшло успішно, і Кравчук відновлюється в клініці. Також говорилося про те, що операція була планова.

Пізніше стало відомо, що стан Леоніда Кравчука погіршився. При цьому його рідні заборонили лікарям що-небудь коментувати. Колишнього президента підключили до апарату штучної вентиляції легенів.