Пішов з життя перший президент України Леонід Кравчук - ЗМІ

Помер Леонід Кравчук-ЗМІ

Перший президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби, передають Українським Новинам з посиланням на джерело в колі родини.

Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби пішов із життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Біографія Леоніда Кравчука

Місце народження. Освіта. Народився в селі Великий Житин Рівненської області. У 1958 році закінчив Київський державний університет ім.Т. Шевченко, економіст, викладач політекономії. Кандидат економічних наук. Професор низки національних і зарубіжних університетів.

Кар'єра і громадська діяльність. 1958-1960 рр. - викладач Чернівецького фінансового технікуму.

1960-1967 рр. - консультант-методист будинку політпросвіти, лектор, помічник секретаря, завідувач відділу агітації та пропаганди Чернівецького обкому КПУ.

1967-1970 рр. - аспірант Академії суспільних наук при ЦК КПРС.

1970-1988 рр. - завсектором, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, заввідділом агітації і пропаганди ЦК КПУ.

1988-1990 рр. - завідувач ідеологічним відділом, секретар ЦК КПУ, другий секретар ЦК КПУ.

1989-1990 рр. - кандидат у члени Політбюро ЦК КПУ.

1990-1991 рр. - член Політбюро ЦК КПУ (у серпні 1990-го заявив про вихід з КПРС), голова Верховної Ради УРСР, а потім - України. Народний депутат Верховної Ради УРСР Х-ХІ скликань, народний депутат України ХІІ (І) скликання. Склав повноваження у зв'язку з обранням у грудні 1991-го президентом України.

У липні 1994 року Леоніда Кравчука на посаді президента змінив екс-прем'єр-міністр Леонід Кучма.

1994-2006 рр. - народний депутат України II-IV скликань. Був членом Комітету Верховної Ради у закордонних справах і зв'язках з СНД Верховної Ради України. Входив у фракції соціально-ринковий вибір, Конституційний центр. До парламенту III і IV скликань пройшов за списком Соціал-демократичної партії (об'єднаної). Під час IV скликання очолював фракцію СДПУ(о). Був членом цієї партії.

На парламентські вибори 2006 року Леонід Кравчук пішов в якості лідера Опозиційного блоку НЕ так!, "базовим елементом" якого була СДПУ(о). У компанії (у першій десятці списку) з першим главою держави йшли лідер об'єднаних "есдеків" Віктор Медведчук, його заступники по партійній лінії Нестор Шуфрич і Михайло Папієв, глава Республіканської партії Юрій Бойко, відомий футбольний функціонер Григорій Суркіс і знаменитий футболіст Олег Блохін. Результат блоку-1,01% відсотка голосів виборців при необхідних 3% (11-е місце в "загальному заліку").

З 2000 року - президент Українського муніципального клубу. З 2001 - го - президент Всеукраїнської благодійної організації "місія "України - відома".

30 липня 2020 року Леоніда Кравчука призначили головою української делегації в Тристоронній контактній групі на мінських переговорах по Донбасу.

Нагорода. Орден Жовтневої революції, два ордени Трудового Червоного Прапора, Срібний орден "За вірність Вітчизні", орден" Ярослава Мудрого " IV ступеня. Лауреат акції" Людина року - 2001 "в номінації "парламентарій року". У 2001 році присвоєно звання Героя України (з врученням ордена Держави).

"Проби пера". Автор книг" Держава і влада: досвід адміністративної реформи "(2001)," маємо те, що маємо " (2002), понад 500 статей в українських і зарубіжних виданнях.

Сім'я. Політик одружений. Дружина Антоніна Михайлівна-доцент економічного факультету Київського національного університету ім.Т. Шевченка. Подружжя виховало сина Олександра.

Що відомо про хворобу Кравчука

29 червня 2021 року перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці.

Після оперативного втручання голову ТКГ помістили до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Також в червні в ТКГ заявили, що чекатимуть прогнозів лікарів і не збираються міняти главу контактної групи.

У липні в ЗМІ з'явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації.

При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності в 2021 році Президент Володимир Зеленський побажав Леоніду Кравчуку одужання і міцного здоров'я.

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