Застосували заборонену зброю: генерал ЗСУ розповів про тривожну ситуацію на фронті

Генерал Тарнавський відзначив, що росіяни активізували використання дронів та безпілотників різних типів для наступальних операцій.

https://glavred.net/ukraine/primenili-zapreshchennoe-oruzhie-general-vsu-soobshchil-o-trevozhnoy-situacii-na-fronte-10540322.html Посилання скопійоване

Окупанти деталі частіше застосовують хімічну зброю в ході штурмів / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Міноборони РФ

Російські окупанти в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" дедалі частіше застосовують заборонені снаряди з отруйними речовинами для атак на позиції ЗСУ. Про це у своєму Телеграмі повідомив бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський

"За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51)", - вказує генерал.

Крім того, він відзначає, що протягом останнього тижня російські війська атакували позиції Сил оборони України із застосування отруйних речовин близько десяти разів.

відео дня

Водночас, генерал наголошує, що українські військові продовжують утримувати оборонні рубежі на Таврійському напрямку.

"Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів", - додає Тарнавський.

Бригадний генерал вказує на те, що російські окупанти значно активізували використання дронів-камікадзе в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". За його словами, за минулу добу росіяни випустили по позиціях українських військових 114 дронів-камікадзе, що є найбільшим показником з початку лютого.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вказує на те, що росіяни зменшили наступальну активність на фронті, проте їхні основні цілі в цій кампанії залишаються незмінними.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію на фронті як "стагнацію" у недавньому інтерв'ю італійським ЗМІ. Олександр Мусієнко вважає, що ця стагнація більше зумовлена відсутністю зброї, ніж безвиходдям України в глухому куті.

Російські окупаційні війська увійшли до околиць Авдіївки, але саме місто контролюється українською армією, яка веде оборону. Про це повідомив Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.