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РФ призупинила штурми під Куп'янськом: у ЗСУ розкрили плани окупантів Путіна

Андрій Ганчук
9 лютого 2024, 13:09
Російські окупанти знизили темпи наступальних дій у Куп'янському районі і, схоже, будуть перебудовуватися, сказав очільник РВА Андрій Канашевич.
Куп'янськ, війська РФ
Окупанти Росії під Куп'янськом можуть зробити оперативну паузу - глава РВА / Колаж: Главред, фото: 14-а ОМБр, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії знизили темпи наступальних дій у Куп'янському районі Харківської області. Ворог отримав відсіч і зазнав масштабних втрат. Імовірно, тепер противник проводитиме ротацію або візьме оперативну паузу. Про це заявив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що за останні декілька днів на Куп'янському напрямку фіксується певна стабілізація ситуації. Окупанти протягом 10-20 днів проводили інтенсивні наступальні дії, але тепер темпи знизилися.

"За наявною інформацією, ніч пройшла більш-менш спокійно. Так само були обстріли по позиціях, по населених пунктах поки що інформації немає, що були обстріли. Але загалом треба зазначити, що протягом останніх, можливо, двох-трьох днів трошки ситуація заспокоїлася. Військові відзначають певну стабілізацію, є контроль за ситуацією", - сказав чиновник.

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За його словами, загарбники змінюватимуть свої плани дій.

"Очевидно, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як у техніці, так і особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", - припустив Андрій Канашевич і підкреслив, що ЗСУ зберігають контроль над ситуацією.

Ситуація в Куп'янському районі

Війська РФ намагаються організувати оточення Куп'янська, говорив 30 січня військовослужбовець і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Загарбники намагалися відновити контроль над територіями, які вони окупували 2022 року, але втратили після успішної осінньої української контрнаступальної операції.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський на початку лютого сказав, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог посилював там своє угруповання.

РФ стягує техніку під Куп'янськ, повідомив 5 лютого голова Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко. Він закликав Захід усвідомити, наскільки серйозною є ситуація на фронті.

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ЗСУ Купянск війська Росії війна Росії та України
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