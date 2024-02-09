Росіяни пішли ва-банк: експерт оцінив наступ окупантів на 2 ключових напрямках

Експерт вказує, що станом на зараз росіяни не зможуть досягти значних успіхів на Куп'янському та на Авдіївському напрямках бойових дій.

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Окупанти перейшли в наступ на 2 стратегічних напрямках / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Росіяни зменшили активність наступу по всій лінії фронту російсько-української війни, але їхні основні цілі в цій кампанії наступу на Сході залишаються незмінними. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами Мусієнка, кінцева мета Путіна включає в себе повне захоплення всієї території Донецької та Луганської областей з виходом на адмінмежі, відновлення рубежів, які втратили російські сили в результаті українського наступу (Работине, Вербове), вирівнювання лінії фронту, а також витіснення Сил оборони України з лівобережжя Херсонщини. Він також зауважив, що російське військово-політичне керівництво зосереджене на захопленні Куп'янська і лівобережжя річки Оскіл.

"Чи можуть вони досягти оперативно-стратегічного прориву? Ні. Я думаю, що з огляду на тенденції, у такого рівня операції вони не досягнуть успіху, але певні тактичні успіхи ворога ще можливі. Вони можуть відбутися або на Куп'янському напрямку, або на Авдіївському, або, можливо, Мар'їнському, де росіяни можуть просунутися, але це не буде виходом на адмінмежі Донецької області. Незважаючи на те, що зараз РФ кидає ва-банк усі резерви, щоб досягти тактичних перемог", - вказує експерт. відео дня

Він відзначає, що можливий сценарій, коли росіяни побачать, що їм не вдається провести повномасштабні дії і розвинути наступ з двох флангів – з району Куп'янська з півночі і з півдня Авдіївки. Тоді вони можуть сконцентруватися на Авдіївському напрямку і спробувати захопити місто.

"Тоді захоплення міста і контроль навколишнього плацдарму буде подаватися як велике досягнення - мовляв, дивіться, ми відсунули українські війська", - резюмував Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступного місяця РФ планує продовжувати тиск на Донецькому напрямку, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Російські окупаційні війська зайшли на околиці Авдіївки, але саме місто залишається під контролем української армії, яка веде оборону. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Російські окупанти зменшили інтенсивність наступальних операцій на лівобережжі Херсонщини. Війська РФ атакують позиції Сил оборони України без застосування бронетехніки.

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