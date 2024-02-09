Вибух на ракетному заводі РФ: в британській розвідці назвали ймовірну причину

У британській розвідці зазначили, що кількість вибухів на стратегічних підприємствах на території Росії буде тільки зростати.

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Розвідка Британії прогнозує ще більше аварій на заводах Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Масштабний вибух на території російського ракетного заводу недалеко від міста Іжевськ 7 лютого міг відбутись через недбале поводження із вибухонебезпечними предметами самими працівниками підприємства. Однак, подібні інциденти на території Росії будуть продовжуватись й надалі. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначено, що на даному підприємстві виготовляють низку балістичних ракет, зокрема "Іскандер", якими російські війська регулярно обстрілюють територію України. Спочатку припускалося, що вибух стався внаслідок помилки робітників, але пізніше ТАСС повідомило, що це сталося через "планові випробування" ракетних двигунів.

"Малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати з огляду на відстань до України 1200 км. Більше того, про подібні атаки в цьому районі не повідомлялося", - йдеться у повідомленні. відео дня

Як зазначають в британській розвідці, це є принаймні п'ятим непоясненим вибухом на військово-промисловому підприємстві за чотири місяці. Попередні вибухи сталися на таких підприємствах: Кам'янський хімічний завод у Ростові 15 січня 2024 року; Челябінський танковий завод 26 листопада 2023 року, а також порохові заводи та заводи боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року.

Також, як йдеться у звіті Міноборони Великої Британії, є ймовірність, що вибух стався через недбале поводження та недотримання правил зберігання легкозаймистих, горючих та вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, можливо, призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу.

"Зростання вимог до виробництва, швидше за все, призведе до збільшення кількості промислових аварій у майбутньому", - зазначають у Міноборони Британії.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 лютого відбувся сильний вибух поблизу російського Іжевська. Місцеві жителі повідомляють, що вибух стався у селі Ягул, що знаходиться за 12 кілометрів від Іжевська, де розташована низка військових об'єктів, включаючи полігон Воткінського військового заводу.

9 лютого у Сіверському районі Краснодарського краю РФ спалахнула масштабна пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Свідки повідомляють, що перед пожежею на території заводу чули вибухи та звуки, схожі на проліт дронів.

3 лютого на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді сталися вибухи, що призвели до масштабної пожежі.

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