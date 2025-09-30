Мати була вагітна двійнею: щемливі подробиці про родину, яку вбила Росія на Сумщині

Росіяни завдали удару по Сумській області / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Головне:

Росіяни в Сумській області вбили цілу родину

Загибла мати була вагітна двійнею

Від будинку залишилися лише руїни

Країна-агресор Росія продовжує вести війну проти мирного населення України. Так, вночі 30 вересня армія диктатора Володимира Путіна вбила цілу сім'ю, вдаривши по будинку, де вона мешкала. Як виявилось, загибла мати двох синів була вагітна двійнею. Тіла господарів та маленьких синів рятувальники дістали з-під завалів. Про це повідомив Telegram-канал Кордон.Медіа.

Староста села Оксана Чернова розповіла, що сімʼя Лєсніченків тікала від обстрілів. Зокрема вони переїхали до Чернеччини з Краснопілля, але загинула родина у батьківській хаті, куди вночі влучив російський безпілотник.

На місці їхнього дому залишилися руїни: ні даху, ні стін. На подвір’ї досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох малюків...

Краснопільська селищна рада оприлюднила фото дітей, яких разом з батьками вбили російські окупанти.

Діти, які загинули внаслідок російського удару / Фото: Краснопільська селищнаї рада

"Невимовний біль для нашого закладу і всієї Краснопільської громади…Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина трагічно загинула вся родина: молоде подружжя — Альона та Олександр Лєсніченко, а також їхні двоє дітей — Денис та Єгор Лєсніченко", — повідомили у Чернеччинській гімназії Краснопільської селищної ради.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Крім цього, у Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб.

Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

