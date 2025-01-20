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Масове дезертирство: затримано командира 155-ї бригади ЗСУ

Віталій Кірсанов
20 січня 2025, 16:51
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Правоохоронці перевіряють інформацію про наявність у бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.
155-та бригада ЗСУ
Затримано командира 155-ї бригади ЗСУ / колаж: Главред, фото: ДБР

Коротко:

  • Триває розслідування злочину
  • Солдати періодично самовільно залишали місце служби
  • 56 військових бригади самовільно покинули навчальні полігони у Франції

Правоохоронці затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської, який допустив масове дезертирство підлеглих, зокрема під час підготовки за кордоном. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, військовий був затриманий за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

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"Встановлено, що командир не поінформував правоохоронні органи про значну кількість військових, які самовільно залишили місця служби під час підготовки з'єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про наявність у бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються інформація про можливі "схеми", згідно з якими військові могли за хабарі ухилитися від виконання обов'язків.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетні до злочинів.

За даними ДБР, полковник протягом минулого року мав інформацію про НВЧ у його бригаді - командний склад військової частини доповідав йому про це неодноразово усно та в рапортах. Йдеться не лише про СЗЧ, а й про неповернення підлеглих із відпусток, відряджень і лікарняних.

"Однак командир, всупереч вимогам закону, не інформував органи розслідування про виявлені факти. Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців до військової частини та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за скоєні злочини", - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що деякі солдати періодично самовільно залишали місце служби, потім поверталися, після чого робили це повторно. Також командир не вживав інших превентивних заходів для усунення причин та умов, що сприяли СЗЧ. Зокрема, до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки у Франції, полковник безпідставно включив чоловіків, невмотивованих до несення військової служби.

Серед них були особи, щодо яких містилися застереження та заборони в дорученнях і наказах вищого керівництва. Зокрема, це 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших регіонах. Крім того, йдеться про 15 солдатів, які напередодні мобілізації намагалися втекти з України - вони притягувалися до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону поза пунктами пропуску.

"У результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції", - заявили в ДБР.

Дезертирство зі служби в ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в липні 2024 року в Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт, який відкриває можливість повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину (СВЧ). Йдеться про перше дезертирство в умовах воєнного стану. Такі військовослужбовці зможуть звернутися до слідчого або прокурора з наміром повернутися до в/ч для продовження служби.

Згодом стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань оборони та нацбезпеки 7 жовтня підтримав законопроєкт про СОЧ і дезертирство. Згідно з документом, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, але повернулися з готовністю продовжити службу, мають бути поновлені протягом наступних 72 годин командиром в/ч.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Тепер офіційно ті, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував, зможе уникнути відповідальності та добровільно повернутися до місця проходження служби.

Термін для добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СВЧ), можуть продовжити. Однак точної дати ще не визначено. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Інші новини:

Скандал у 155 бригаді

Оснащена "Леопардами" 155-та бригада "посипалася", не діставшись фронту. Вона мала посилити війська в Покровську, на який націлилися росіяни. Номінально в штаті бригади мало бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, за даними ЗМІ, близько 1700 військовослужбовців самовільно покинули бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції. Представник французької армії повідомив, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, кілька десятків дезертирували, але це не набуло масового характеру.

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