'Існує загроза': росіяни прагнуть досягти околиць Харкова

Сили оборони відкидають противника назад.

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Ситуація на Харківському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Росіяни прагнуть досягти околиць Харкова

Вони просуватися групами по 1-3 людини та накопичують сили

Ворог не може дотягнутися до Харкова артилерією

Армія країни-агресора Росії прагне досягти околиць Харкова або хоча б села Липці. Про це заявив представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі "Еспресо".

"Росіяни намагаються просуватися в напрямку Харкова. Ми спостерігаємо їхні постійні спроби накопичити сили. Коли я кажу про накопичення, мається на увазі проникнення невеликими групами по 1, 2 або 3 людини в напрямку певної лісосмуги, де вони мають точку збору. Ми розуміємо їхні наміри та робимо все можливе, щоб вони туди не дійшли", - наголосив він. відео дня

За його словами, зона відповідальності бригади охоплює північ Харківщини, зокрема території на шляху до державного кордону.

Дегтярьов також додав, що основні плани ворога залишаються незмінними - росіяни прагнуть досягти околиць Харкова або хоча б села Липці. Водночас, Сили оборони відкидають противника назад.

"Не можна сказати, що тут відсутня загроза. Загроза існує, але близької загрози немає. Ворог не може дотягнутися до Харкова артилерією, лише керованими авіаційними бомбами та ракетними ударами, які він здійснює регулярно", - підсумував він.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на північному заході Торецька українським захисникам вдалося повернути раніше втрачені позиції на вулиці Григорія Сковороди.

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що на окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія країни-агресора Росії продовжує безперервні штурми у Донецькій області та зазнає рекордних втрат.

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Що відомо про НГУ "Хартія"? 13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) — військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

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