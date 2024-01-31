Масштабні вибухи в Санкт-Петербурзі: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ

За даними ЗМІ, безпілотники Головного управлінняя розвідки Міноборони атакували нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.

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В ГУР підтвердили причетність до удару дронами по Санкт-Петербургу / Колаж Главред, фото: WB Group, скріншот із відео

В ніч на 31 січня в російському Санкт-Петербурзі лунали вибухи. Російські пропагандисти вказують на те, що невідомий безпілотник впав на території Невського НПЗ. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у спецслужбах, за за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Джерела видання зазначають, що системи росйської ППО С-400 намагались збити український дрон на підльоті до НПЗ. Однак, вогневе ураження БПЛА виявилось неефективним і дрон упав на території Невського НПЗ.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", - пояснило джерело. відео дня

Дивіться відео з моментом вибуху в російському Санкт- Петербурзі:

Скріншот

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 січня внаслідок удару дронів СБУ по нафтобазі в Туапсе (Краснодарський край) було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів.

Також в місті Тула, розташованому приблизно за 180 км від Москви, ввечері 20 січня сталися вибухи.

21 січня в результаті ударів українських безпілотників виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек" у Ленінградській області.

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