УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Масштабні вибухи в Санкт-Петербурзі: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ

Юрій Берендій
31 січня 2024, 10:50
За даними ЗМІ, безпілотники Головного управлінняя розвідки Міноборони атакували нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.
Масштабні вибухи в Санкт-Петербурзі: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ
В ГУР підтвердили причетність до удару дронами по Санкт-Петербургу / Колаж Главред, фото: WB Group, скріншот із відео

В ніч на 31 січня в російському Санкт-Петербурзі лунали вибухи. Російські пропагандисти вказують на те, що невідомий безпілотник впав на території Невського НПЗ. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у спецслужбах, за за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Джерела видання зазначають, що системи росйської ППО С-400 намагались збити український дрон на підльоті до НПЗ. Однак, вогневе ураження БПЛА виявилось неефективним і дрон упав на території Невського НПЗ.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", - пояснило джерело.

відео дня

Дивіться відео з моментом вибуху в російському Санкт- Петербурзі:

Масштабні вибухи в Санкт-Петербурзі: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ
Скріншот

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 січня внаслідок удару дронів СБУ по нафтобазі в Туапсе (Краснодарський край) було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів.

Також в місті Тула, розташованому приблизно за 180 км від Москви, ввечері 20 січня сталися вибухи.

21 січня в результаті ударів українських безпілотників виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек" у Ленінградській області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Температура у 2 областях підніметься до +12: якою буде погода на початку лютого

Температура у 2 областях підніметься до +12: якою буде погода на початку лютого

13:56 Синоптик
Загроза громадянської війни в США: Байден готується прийняти непопулярне рішення

Загроза громадянської війни в США: Байден готується прийняти непопулярне рішення

13:49 Світ
"Величезна втрата для Росії": полковник ЗСУ розкрив деталі удару по Іловайську

"Величезна втрата для Росії": полковник ЗСУ розкрив деталі удару по Іловайську

13:01 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:56

Температура у 2 областях підніметься до +12: якою буде погода на початку лютого

13:49

Загроза громадянської війни в США: Байден готується прийняти непопулярне рішення

13:45

Собака може захворіти: як правильно зберігати собачий корм

13:35

Що посадити у лютому на розсаду: посівний календар

13:28

Захід затягує допомогу Україні: ЗМІ назвали дві проблеми, з якими зіткнулися ЗСУ

США на порозі громадянської війни: Тарас Семенюк - про наслідки протистояння у ТехасіСША на порозі громадянської війни: Тарас Семенюк - про наслідки протистояння у Техасі
13:27

Міс Світу-2023: учасниця від України розповіла на конкурсі талантів про війнуВідео

13:02

Лише геній за 11 секунд знайде полярного ведмедя: загадка для найкмітливіших

13:02

"Подальшого успіху не мають": ситуація у ЗСУ під Бахмутом

13:01

"Величезна втрата для Росії": полковник ЗСУ розкрив деталі удару по Іловайську

Реклама
12:22

Померла зірка серіалу "Клон" Жандіра Мартіні

12:16

США та Німеччина проти запрошення України до НАТО - Foreign Policy

12:14

Україна отримає F-16 цього року: у Міноборони Нідерландів розкрили подробиці

12:12

Що корисно їсти для серця: лікар назвав продукти, які допоможуть прожити довше

11:45

Китайський гороскоп на 1 лютого: Дракону - стрес, Собаці - стара любов

11:27

Доведеться зачекати: в Раді розповіли, коли приймуть закон про мобілізацію

11:18

Норвегія обмежила допомогу українським біженцям: що змінилося

11:16

Євросоюз поки що не дасть Україні мільйон снарядів: у Bloomberg дізналися деталі

11:14

3 речі, які потрібно зробити з віником після купівлі: прослужить удвічі довше

11:07

Проєкт про світлих людей та унікальні таланти: телеканал ТЕТ готує велику прем’єру нового шоу "Україна неймовірних людей"

10:50

Масштабні вибухи в Санкт-Петербурзі: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ

Реклама
10:35

Найкращий спосіб посіву: коли садити огірки на розсаду і як отримати щедрий урожай

10:25

У РФ помер музикант групи "Машина времени" і "Земляне"

10:04

Колосальні втрати в живій силі: в ЗСУ розповіли про бої на важливому напрямку

10:02

Польща - про погрози Путіна: ядерка в Білорусі, а Іскандери можуть долетіти до Берліна

09:50

Чому не можна залишати одяг у барабані після прання

08:55

Ситуація в районі Авдіївки різко змінилась: росіяни застосували нову тактику

08:43

Війна з РФ уже на порозі ЄС, але це не означає, що до неї готуються - дипломатВідео

08:34

Чому Росія не напала раніше?Погляд

08:23

Успіх в районі Горлівки: ЗСУ з боями захопили стратегічні позиції росіян - ISW

07:34

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

07:03

Високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну: у Politico назвали терміни

06:10

Росія стягує на фронт нових окупантів: що задумав КремльПогляд

05:36

"Риторика така сама, як і про Україну": названо країни, на які може напасти РФ

04:47

РФ змінила БЧ у "Шахедах": вони стали ще небезпечнішими для будинків - ЗМІ

04:20

Пральна машина може зламатись: експерти назвали Топ-5 помилок під час прання

03:05

Загроза великої війни в Європі: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарій і терміни

02:32

Не затримаються у квартирі й дня: як швидко позбутися тарганів

02:02

Настя Каменських переїхала в іншу країну до нового чоловіка - блогер

01:34

Що таке цукрове обличчя: як солодощі можуть додати вам років

30 січня, вівторок
23:50

Військова допомога для України: в Білому домі зробили важливу заяву

Реклама
23:23

"Пожежа в районі житлової забудови": росіяни "Шахедами" атакували Харків

22:48

Дантес приголомшив фанатів танцями на підборах і висміяв "маленьких людей" у РФ

22:18

У Росії почали тестувати "чебурнет": стався колапс з усім зв'язком

22:03

"Жирна" ціль: ГУР провело спецоперацію та "положило" сервер Міноборони РФФото

21:52

Вдова Білоножка наїхала на свою "подругу" Повалій: "Та що ти собі дозволяєш?"

21:50

Кабмін відправив у Раду закон про мобілізацію: його детальний розбірФото

21:18

Заступився за Кіркорова: Сергію Лазарєву блокують рахунки в терористичній Росії

21:11

Цієї зброї немає на озброєнні США: Україна отримає новітні "крилаті бомби" - ЗМІ

21:06

"Повністю захопити Україну": генерал розкрив жорстокі сценарії Кремля

20:44

Гороскоп на лютий 2024 року: на Скорпіонів чекає фатальний місяцьВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти