В кількох областях Росії пролунали вибухи: окупанти заявили, про атаку БПЛА

В місті Тула, а також в Орловській і Смоленській областях РФ прогриміла серія вибухів.

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В РФ відбулась серія вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У російському місті Тула, розташованому приблизно за 180 км від Москви, ввечері, 20 січня, сталися вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Тула. Події".

Міністерство оборони Росії заявило, що сили протиповітряної оборони відбили атаку нібито "українського безпілотника" над містом. За попередніми даними, внаслідок вибухів немає жертв чи руйнувань.

Також вибухи пролунали в Орловській та Смоленській областях РФ. Міноборони Росії повідомило про знищення дронів літакового типу за допомогою засобів протиповітряної оборони. При цьому не повідомляється про наслідки чи пошкодження в результаті збиття безпілотників.

відео дня

Вибухи в Росії

Нагадаємо, в ніч на 16 січня у Воронежі сталася серія вибухів, місцеві чули щонайменше п'ятнадцять. За словами губернатора, їх здійснили українські безпілотники.

Також у російському Бєлгороді вночі з 29 на 30 грудня сталися вибухи, які чули не лише в місті, а й по всій області. Губернатор регіону повідомив про одного загиблого і постраждалого.

Як повідомляв Главред, у місті Подольськ Московської області в ніч на 18 січня прогриміли вибухи, які окупанти пояснюють збиттям дрону, що летів у напрямку Москви. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотника

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