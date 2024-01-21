В кількох областях Росії пролунали вибухи: окупанти заявили, про атаку БПЛА

У російському місті Тула, розташованому приблизно за 180 км від Москви, ввечері, 20 січня, сталися вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Тула. Події".
Міністерство оборони Росії заявило, що сили протиповітряної оборони відбили атаку нібито "українського безпілотника" над містом. За попередніми даними, внаслідок вибухів немає жертв чи руйнувань.
Також вибухи пролунали в Орловській та Смоленській областях РФ. Міноборони Росії повідомило про знищення дронів літакового типу за допомогою засобів протиповітряної оборони. При цьому не повідомляється про наслідки чи пошкодження в результаті збиття безпілотників.
Вибухи в Росії
Нагадаємо, в ніч на 16 січня у Воронежі сталася серія вибухів, місцеві чули щонайменше п'ятнадцять. За словами губернатора, їх здійснили українські безпілотники.
Також у російському Бєлгороді вночі з 29 на 30 грудня сталися вибухи, які чули не лише в місті, а й по всій області. Губернатор регіону повідомив про одного загиблого і постраждалого.
Як повідомляв Главред, у місті Подольськ Московської області в ніч на 18 січня прогриміли вибухи, які окупанти пояснюють збиттям дрону, що летів у напрямку Москви. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотника
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