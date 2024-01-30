В Росії заявили про масовану атаку: 21 дрон атакував 4 регіони та Крим

Вночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.

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В РФ заявили про масовану атаку дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Уранці вівторка, 30 січня, окупанти заявили про збиття безпілотників над територією чотирьох областей Росії та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Засоби протиповітряної оборони, за словами Міністерства оборони РФ, вночі перехопили та знищили 21 запущений український безпілотник. Зокрема, 11 дронів збили над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською і по одному - над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок атаки БПЛА постраждалих та руйнувань немає. А губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив про знищення БПЛА біля міста Калуга. Осколки впали на дах технічної споруди, проте немає постраждалих чи займань.

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"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв також підтвердив збиття безпілотника над акваторією Чорного моря у районі Бельбека. За його словами, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Атаки безпілотників в РФ

Нагадаємо, у ніч на 25 січня в Краснодарському краї РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. Нафтопереробний завод у російському Туапсе став об'єктом атаки Служби безпеки України. Зазначається, що пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів - вакуумна та атмосферна колони.

Також у місті Тула, що розташоване близько 180 км від Москви, ввечері 20 січня сталися вибухи. Міністерство оборони Росії заявило, що сили протиповітряної оборони відбили атаку "українського безпілотника" над містом.

Як повідомляв Главред, 21 січня в результаті ударів українських безпілотників виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек" у Ленінградській області. Російський завод "Новатек" припинив роботу через цей інцидент. Постраждалих не було.

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