Країна НАТО дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії

Україна у війні з країною-окупантом має право на самооборону, включаючи удари по військових об'єктах за межами своєї території, зазначили у Фінляндії.

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Фінляндія не проти, щоб ЗСУ били її зброєю по Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командування ОС ЗСУ

Україна може застосовувати зброю, яку передали їй Гельсінкі, для ударів по території Росії. Фінська держава жодних заборон не встановлювала. Про це заявив міністр оборони Фінляндія Антті Хакканен.

Як повідомляє Yle, у керівництві комітету парламенту з оборони сказали, що ніяких обмежень для України в плані застосування озброєнь не встановлювали.

Міністр Хаакен пояснив, що обмеження встановлені країнами, які передали Києву озброєння великої дальності.

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Командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило вважає, що таке обмеження для України – помилка західних країн.

Удари зброєю Фінляндії по Росії

Голова комітету парламенту з оборони Юкка Копра вважає, що Україна повинна мати право бити по Росії, а заступник голови Комітету Мікко Савола підтвердив можливість ЗСУ наносити удари по Росії фінською зброєю, але визнав, що дальність не завжди може це дозволити.

Позиція НАТО щодо ударів по РФ

У Силах оборони Фінляндії уточнили, що країни НАТО дотримуються позиції, згідно з якою їхня зброя не може використовуватися для "нападу на територію Росії".

Проте позиція Альянсу полягає і в тому, що Україна має право на самооборону, включаючи нанесення ударів за межами своєї території.

Удари України по Росії

Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб Росії, вважає військовий експерт Роман Світан. В інтерв'ю Главреду він пояснив, що потрібно знищувати військові об'єкти противника від Москви до Каспію.

Україна змінює цілі ударів по Росії, вважають журналісти Bild. За його словами, тактика змінилася через припинення військової допомоги з боку США. На його думку, ЗСУ зосередилися на знищенні російської інфраструктури, якою користуються військові РФ.

Україна зможе застосовувати винищувачі F-16 по Росії, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Як пояснив він, ЗСУ мають право на самооборону, включаючи і застосування подібних озброєнь по російській території.

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