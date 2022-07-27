"Марчело, Welcome back!": у Миколаїв заради боїв з окупантами повернувся легендарний генерал Марченко

У Миколаїв заради боїв з окупантами повернувся легендарний генерал Марченко / Колаж фото УНІАН

До Миколаєва з важливою місією знову прибув генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з початку повномасштабної військової російської агресії в Україні керував обороною міста. Про це повідомив на своєму каналі в месенджері Telegram керівник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Марчело, Welcome back!",- написав він.

Як повідомляє телеграм-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами" з посиланням на слова Кіма, Марченко прибув для посиленої роботи з партизанами, зокрема в Херсонській області, і для роботи з військовою адміністрацією з багатьох питань.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник пресцентру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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