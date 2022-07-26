Рано вранці в Миколаєві під виття сирени пролунали потужні вибухи

Миколаїв обстрілювали з тимчасово окупованих територій на Півдні. Мер міста Олександр Сєнкевич закликав жителів залишатися в укриттях.
У Миколаєві рано вранці 26 липня прогриміли потужні вибухи. Спрацювала повітряна тривога. На місці прильотів почалися пожежі.
Мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram закликав жителів міста залишатися в укриттях.
"Потужні вибухи лунають в Миколаєві! Прошу всіх залишатися в укриттях! Хоч і завершилася комендантська година, але повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.
У місцевих Telegram-каналах зазначають, що "прильотів" було п'ять. На місці підіймається чорний дим.
Миколаїв обстрілювали з тимчасово окупованих територій на півдні.
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Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі з використанням літаків стратегічної авіації. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
"Одещина. Ракетна атака з використанням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом", - написав Братчук.
Як повідомляв Главред, увечері в понеділок, 18 липня, росіяни здійснили потужний обстріл Миколаєва. Внаслідок атаки постраждала одна жінка.
Увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. В результаті обстрілу постраждали шестеро людей, серед них дитина.
23 липня російські окупаційні війська випустили по Кіровоградській області 13 ракет, в результаті є загиблі та поранені.
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