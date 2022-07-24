Відповідь за обстріли Миколаєва: ЗСУ знищили російський комплекс С-300

ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території.
В районі села Зеленотропинське Херсонської області ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 російських окупантів.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру Оперативного командування Південь в Facebook.
Відзначається, що удар був нанесений у відповідь на ракетний удар 7 модифікованими ракетами із зенітно-ракетної системи С-300 РФ по Миколаєву.
Крім того, підрозділи ЗСУ також взяли під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території.
"Що істотно обмежує маневреність і логістику ворожих військ", - йдеться в повідомленні ОК Південь.
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На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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