Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у Києві

Російські окупанти вдарили "Шахедом" по багатоквартирному будинку, де мешкала вагітна жінка.

https://glavred.net/ukraine/mama-v-tyazhelom-sostoyanii-a-mladenec-v-reanimacii-novye-detali-o-postradavshih-v-kieve-10696682.html Посилання скопійоване

Нові подробиці про стан постраждалої у Києві породіллі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч на 7 вересня атакували житлові будинки у Києві ударними дронами. Внаслідок атаки була поранена вагітна жінка. З'явилися нові подробиці про стан жінки та її новонародженої дитини. Про це повідомляє hromadske.

24-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані. Через травми медики були вимушені екстрено викликати пологи. У неї народився син. Нині хлопчик перебуває у реанімації.

"Вона перебуває у вкрай важкому стані. Великий відсоток ураження шкіри, опікова хвороба, післяпологовий період теж додається до цього процесу. Нині вона на ШВЛ. Потроху приходить до тями, але поки про явну свідомість говорити рано", - сказала заступниця директора лікарні з медичних питань Тетяна Бондаренко.

відео дня

У якому стані дитина

Хлопчик народився недоношеним, тому перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії на штучній вентиляції легень. Його стан стабільний.

"Гемодинаміка підтримується препаратами, поки ми не почали ентерального годування. Треба розуміти: якби не ситуація, що відбувалася, то ця дитина не збиралася ще народжуватися. Відповідно, він не зрілий, не готовий жити самостійно. Він поки не дихає самостійно", - сказала заступниця медичного директора Перинатального центру Києва Ганна Антонюк.

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Окрім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спочатку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявилися 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред