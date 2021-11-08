Мама боїться приїхати, а тато не вакцинований: винуватець ДТП у Харкові не може здати аналіз крові

У хлопця не можуть взяти забір крові / соцмережі

У водія Infiniti Миколи Харківського, який 26 жовтня здійснив резонансне ДТП з летальним результатом у Харкові, досі не можуть взяти зразки крові на наявність наркотиків, пише APnews.

При цьому, примусовий відбір крові йому призначили ще 5-го листопада, після окремого позову від слідчого.

Проте, адвокат Харківського Інна Данилова, стверджує, що Микола неповнолітній, а тому даний аналіз можна робити тільки в присутності батьків. Але проблема посилюється тим, що у батька винуватця ДТП немає доступу до слідчого експерименту, так як він не вакцинований.

"Змінилися умови відвідування СІЗО. Складність в чому - тато не вакцинований. Рішення-то прийняли, але як це буде робитися, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчу дію. Тому татові або потрібно зробити ПЛР-тест", - зазначила Данилова.

читайте такожДТП у Харкові: батько винуватця зробив першу заяву про трагедіюТакож адвокат додала, що мати хлопця "боїться приїхати", тому що "залякана погрозами". Але якими саме-не уточнюється.

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Нагадаємо, ДТП сталася у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. Автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості, врізався в машину марки Chevrolet Aveo - 16-річний підліток за кермом позашляховика намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

Минуле скандального підлітка

За інформацією ЗМІ, машину малолітньому винуватцю ДТП подарували днями батьки. Судячи з кадрів, які публікують в мережі, він вже неодноразово порушать ПДР.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що два роки тому в 14 років він влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в супермаркеті. Тоді в ході конфлікту він вистрілив в жінку, після чого направив зброю в бік її дитини.

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