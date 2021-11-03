Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові

Микола Харківський знаходиться в СІЗО / suspilne.media

16-річний Микола Харківський, який підозрюється у причетності до смертельної ДТП у Харкові, відмовився від добровільної здачі крові на аналіз.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook представник сім'ї загиблого водія Chevrolet, депутат Харківської міськради Ігор Черняк, сьогодні слідством зібрано досить значний обсяг доказів, що підтверджують, що за кермом Інфініті перебував саме Микола Харківський.

"У справі дуже оперативно було призначено цілу низку необхідних експертиз. Хотілося б вірити, що вони будуть проведені в найкоротші терміни без будь-якої тяганини", - зазначив Черняк.

читайте також"Невже ви не бачите, що це проблема всієї країни?": Комаровський висловився про ДТП у ХарковіЗа словами правозахисника, після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз.

"Безумовно, це - його право за законом. Але у сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право - не реалізовано!",- зазначив адвокат.

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Чому це важливо?

Черняк пише, що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, прямо впливають на кваліфікацію злочину.

"Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", - підсумував адвокат.

ДТП у Харкові

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався в Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили в лікарню.

27 Жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.

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