УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові

3 листопада 2021, 08:21

Нові обставини розслідування повідомив представник сім'ї загиблого водія Chevrolet.

Микола Харківський
Микола Харківський знаходиться в СІЗО / suspilne.media

16-річний Микола Харківський, який підозрюється у причетності до смертельної ДТП у Харкові, відмовився від добровільної здачі крові на аналіз.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook представник сім'ї загиблого водія Chevrolet, депутат Харківської міськради Ігор Черняк, сьогодні слідством зібрано досить значний обсяг доказів, що підтверджують, що за кермом Інфініті перебував саме Микола Харківський.

"У справі дуже оперативно було призначено цілу низку необхідних експертиз. Хотілося б вірити, що вони будуть проведені в найкоротші терміни без будь-якої тяганини", - зазначив Черняк.

читайте також"Невже ви не бачите, що це проблема всієї країни?": Комаровський висловився про ДТП у ХарковіЗа словами правозахисника, після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз.

"Безумовно, це - його право за законом. Але у сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право - не реалізовано!",- зазначив адвокат.

Реклама

Чому це важливо?

Черняк пише, що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, прямо впливають на кваліфікацію злочину.

"Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", - підсумував адвокат.

ДТП у Харкові

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався в Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили в лікарню.

27 Жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.

Більше новин на тему:

Автор: Сергій Кущ
viber
ДТП у Харкові
Зараз ви переглядаєте новину «Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної красиУ моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної краси Прикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в бідуПрикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в біду "Щойно помре": астролог розповів, коли Путіну знайдуть заміну"Щойно помре": астролог розповів, коли Путіну знайдуть заміну Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризиГороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи Прикмети на 3 листопада: що не можна робити в Ілларіонов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 3 листопада: що не можна робити в Ілларіонов день і як не потрапити в біду
09:20

У центрі Києва вийшли на протест противники COVID-вакцинації: які вулиці перекрито

09:16

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб Відео

09:13

Розпочніть свій день з користю: 5 корисних напоїв для сніданку

09:05

Помер актор з "Бригади": незадовго до смерті його звільнили з колонії суворого режиму

08:45

Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи Відео

Реклама
08:44

Введення локдауну в Україні: Радуцький оцінив шанси посилення карантину по всій країні

08:23

Коронавірус 3 листопада: за добу в Україні померли 720 пацієнтів

08:21

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові

08:03

Перед смертю Антон Поляков зустрівся з хакером, якого розшукують за кіберзлочини - ЗМІ Відео

07:46

Вони провалили випробування війною Погляд

07:30

Кількість жертв COVID-19 у всьому світі перевищила 5 млн осіб - ВООЗ

06:44

Як згенерувати COVID-сертифікат у "Дії" власникам паспортів-книжечок: покрокова інструкція

06:10

Чому в газових проблемах України винен не тільки Путін Погляд

06:01

Наймодніші стрижки осінь-зима 2022 з чубчиком, від яких зараз божеволіє весь світ Фото Відео

05:26

Україні загрожує повномасштабна енергокриза та аварійні відключення - експерт

05:18

Стало відомо, як 5G позначиться на екології планети Відео

05:01

Сніг повалить у листопаді, вдарить мороз: українцям назвали дати Відео

05:00

Фахівець розповіла, кому варто регулярно їсти банани

04:50

Грім в раю: Надя Дорофєєва засумнівалася в любові Дантеса

04:20

Прикмети на 3 листопада: що не можна робити в Ілларіонов день і як не потрапити в біду Відео

Реклама
03:32

Небезпечний вид раку можна визначити по ногах: британські вчені перерахували ознаки

03:01

Учені назвали найшкідливіший для печінки алкоголь

02:30

150 кілограм сексуальності: Тесс Холідей повторила культовий образ Джулії Робертс з Красуні

02:30

Кому не можна їсти картоплю - відповідь дієтолога

02:07

У Дніпрі дитина проковтнула шпильку: як рятували малюка

01:42

Хто замінить Зеленського на посаді президента: несподіваний прогноз астролога Відео

01:04

Дієтолог розповіла про страшну небезпеку хурми Відео

00:42

Названий осінній фрукт, який продовжує молодість та покращує роботу печінки

02 листопада, вівторок
23:57

У Мінсоцполітики розповіли подробиці впровадження накопичувальної пенсії

23:23

Комаровський назвав головну небезпеку штаму Дельта Відео

22:58

Лікарі назвали 5 найнебезпечніших для сніданку продуктів Відео

22:45

У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу Відео

22:41

В Україні назвали чисельність російських військ біля кордонів Відео

22:25

Блінкен під час зустрічі із Зеленським зробив гучну заяву щодо СП-2

21:59

На Волині батько 5 дітей жорстоко зґвалтував жінку Відео

21:46

В Україну рухається перший сніг: синоптики назвали дату Відео

21:45

В "Укренерго" виправдалися за постачання електроенергії з Білорусі Відео

21:31

Погрожували пістолетом: підлітків покарають за знущання над хворою бабусею Відео

21:08

Не наражайте себе на небезпеку: названо три речі в будинку, які потрібно ховати від сторонніх очей Відео

20:42

Ярош відверто висловився щодо свого призначення радником головкому ЗСУ Відео

Реклама
20:39

У Луцьку мати посеред ночі порізала себе та 2-річну доньку

20:20

"Мене бісить ця Марина": боксер В'ячеслав Узєлков накинувся на журналіста і влаштував скандал Відео

20:17

Скандал в автобусі Києва: пасажирку без маски вигнали з транспорту

20:03

"Ми реально падали з неба на землю": український телеведучий ледь не потрапив в авіакатастрофу

19:59

В Україні злетять ціни на молочні продукти: в чому причина

19:51

"Велике будівництво" наблизило дорожню галузь до міжнародних стандартів – МІУ

19:40

Гарячий красень: як зараз виглядає наймолодший син Майкла Джексона

19:35

Під Одесою ціла сім'я отруїлася невідомою речовиною: мати загинула

19:28

Графік проведення ЗНО-2022: які дати та предмети Відео

18:43

Голова Міноборони подав у відставку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти