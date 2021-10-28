Моторошна ДТП у Харкові: підозрюваний заявив про втрату пам'яті

Винуватець ДТП нібито не пам'ятає моменту аварії / УНІАН

Підлітка, який став винуватцем смертельної аварії в Харкові, суд відправив під арешт. У результаті аварії загинув, ще троє отримали травми. Водночас сам підсудний запевняє: нібито не пам'ятає, як все сталося, повідомляє ТСН.

До зали суду 16-річного підозрюваного завели в кайданках і під конвоєм, його обличчя закривав капюшон. Виглядав він вже не так впевнено, як два дні тому. На кадрах, знятих з камер спостереження, видно: попри червоне світло, водій на шаленій швидкості намагається проскочити перехрестя, ледь не збиває велосипедиста, що перетинає дорогу по зебрі. А далі - таранить червоний легковик. На кадрах, знятих свідками відразу після аварії, видно, що молода людина вибирається з салону, і хоча поруч лежать важко травмовані люди, наполегливо шукає свій телефон.

"Повністю шкодую, я приношу свої вибачення потерпілим", - сказав він під час засідання.

Молодий чоловік стверджує: легковик, який належить його матері, і за кермом якого, як бачили свідки, був він сам, - нібито мав несправності.

"Те, що кажуть — машина була цілком справна - ні. Там були погані гальма. І про це знали на сервісі", — пояснив він.

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Його адвокат Інна Данілова тим часом запевняє: під час зіткнення юнак сильно пошкодив голову. І через травму пам'ятає лише удар. Чи був він за кермом – нібито згадати не може.

"Він каже, що "силу удару пам'ятаю, пам'ятаю, як був удар". Він каже, що "якщо дійсно я був за кермом, я несу повну відповідальність", — зазначила вона і додала, що батьки підозрюваного — звичайні люди.

За її словами, мати зараз перебуває в Німеччині, а батько - не олігарх, а на базарі рубає м'ясо.

Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.

У четвер, 28 жовтня, в Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному водієві Інфініті Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП.

Клопотання прокуратури суд задовольнив. Найближчі 60 діб підліток проведе в слідчому ізоляторі.