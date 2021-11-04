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В Одесі водій наїхав на людей та втік із місця ДТП

4 листопада 2021, 21:50

Свідки аварії одразу викликали поліцію та швидку допомогу. Однак дівчина померла від отриманих травм.

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В Одесі сталася масштабна ДТП / скрін

В Одесі на Адміральському проспекті трапилася смертельна аварія - відомо, що водій зник відразу після наїзду на людей, повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

Аварія сталася ввечері в четвер, 4 листопада.

"Водій машини Opel збив дівчину та хлопця, в той час, коли ті переходили дорогу. Винуватець аварії відразу зник з місця події, але не помітив, що номер його машини відвалився", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалі – брат і сестра.

Свідки аварії одразу викликали поліцію та швидку допомогу. Однак дівчина померла від отриманих травм. Хлопця, за інформацією видання, госпіталізували з переломом ноги.

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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (порушення правил безпеки, керуючих транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції повідомили, що оголошений в розшук автомобіль виявлений кинутим на вулиці Луніна. План "Перехоплення" по місту скасували. Пошуки водія тривають.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості. Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.

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